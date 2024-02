‘¿Con quién me casé?’ La tiktoker que en 50 videos te cuenta las red flags de su exesposo ‘mentiroso patológico’

A Reesa Teesa (@ReesaMTeesa) le tomó más de 50 videos de 10 minutos, explicar los años de incertidumbre que vivió con el hombre con el que se casó , a quien describe como un “mentiroso patológico” , en una exitosa y reciente serie de videos en TikTok que parecen sacados de un reality show , llamada “Who TF Did I Marry ?!? (¿Con quién me casé?“ .

“No soy una persona tonta [...] Pero nunca me di cuenta de las cosas que ahora tienes que investigar”, dijo en uno de los videos. También enfatizó que la pandemia hizo más creíble la progresión tan rápida de su relación y los retrasos que Legion dijo que estaban experimentando económicamente.

La mujer relata que durante julio de 2020, Legion viajaba constantemente, lo que ocasionó que no estuviera en momentos difíciles, como cuando sufrió un aborto espontáneo; pese a los problemas, se casaron en enero de 2021.

La cuenta atrás de esta enorme bomba por estallar comenzó cuando Reesa aplicó para un nuevo trabajo, por lo que durante la verificación de antecedentes de ella y su esposo descubrió que el número de seguro social que él le dio no coincidía con el que figuraba en su licencia de matrimonio, investigando más a fondo, todo era mentira.

Legion no vivía en California, había estado casado más de una vez y su familia no hablaba con él, además de que su trabajo era como conductor de montacargas temporal, no como vicepresidente de una corporación de condimentos. De hecho, él la había incluido en la mentira, diciéndole a la gente que ella había dado a luz a su hijo, el cual compartían, hecho que no era verdad.