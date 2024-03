¿Cuándo se paga la Prima Vacacional? Te decimos si se hace al tomar vacaciones o al cumplir un año laborando

El artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo establece claramente el derecho de los trabajadores a recibir una prima no menor al 25% sobre los salarios correspondientes durante el período de vacaciones. Esta prestación, que forma parte de los derechos laborales básicos , es obligatoria para las empresas y constituye una forma de retribución destinada a ser utilizada durante el período de descanso anual de los colaboradores.

¿CUÁNTO ME CORRESPONDE DE PRIMA VACACIONAL?

¿CÓMO QUEDARON LAS VACACIONES PAGADAS TRAS LA REFORMA LABORAL?

Después de cumplir un año de trabajo, los empleados tendrán derecho a 12 días de vacaciones. Posteriormente, se agregarán dos días laborables adicionales por año durante los siguientes cinco años, hasta alcanzar un total de 20 días de descanso obligatorio.

A partir del sexto año de servicio, el período de vacaciones se incrementará en dos días por cada cinco años trabajados, hasta llegar a un máximo de 30 días de descanso. Finalmente, después de 35 años de servicio, se otorgarán 32 días de vacaciones.

Es importante tener en cuenta que esta reforma no tiene efecto retroactivo, lo que significa que no se acumulan días de vacaciones por años de servicio anteriores a la entrada en vigor de la misma. Por lo tanto, los trabajadores no podrán reclamar días adicionales de vacaciones con base en años de servicio previos a la reforma.

¿CUÁNTO TIEMPO TIENES PARA RECLAMAR SI NO TE PAGAN LA PRIMA VACACIONAL?

El plazo para reclamar el pago de la prima vacacional es de un año a partir de la fecha en que esta sea exigible.

En caso de que no se reciba el pago correspondiente, los trabajadores tienen el derecho de acudir a la PROFEDET (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo), donde recibirán asesoría legal, gratuita y personalizada para resolver la situación.