¿Dónde está Dr. Simi? Con un video, la botarga de Farmacias Similares anuncia su retiro temporal

“Cómo ustedes saben en los últimos años he estado en los mejores eventos, he sido lanzado de aquí para allá, he viajado a diferentes países y he conocido múltiples personalidades, he estado en momentos complicados de nuestro país, he trabajado incansablemente para dar lo mejor a nuestro planeta y a todos mis fans en general”, comenzó el video.

La botarga menciona que ‘todo famoso merece una pausa’, por lo que su retiro de los escenarios ha llegado. Afirmando que está ‘cansado’. “Pero como saben, todo famoso merece una pausa y así como muchos rockstars han anunciado su retiro de los escenarios, ha llegado mi momento. Estoy cansado, jefe. Es por eso que les aviso que a partir del día de hoy me doy una pausa indefinida en mi carrera, gracias totales”, agregó, mientras se podía ver algunos de los momentos más virales del personaje.

El personaje se despidió de sus fans y sus redes sociales mostraron una imagen de la silueta del Dr. Simi en color negro, levantando más inquietudes en sus seguidores.