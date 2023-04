¿Quién es el hijo del Dr. Simi?... CEO de las Farmacias Similares se volvió viral en TikTok (videos)

Entre los mensajes destacan: “yo no quiero que me avienten un simi, yo quiero que me avienten un ceo”, “cómo que el doctor simi no es un viejito”, “el mejor marketing que ha tenido el Dr. simi”, “señor Ceo, necesitamos un video de usted bailando y vestido de Dr. Simi”.

¿Quién es Víctor González Herrera. el hijo del Dr. Simi?

Víctor González Herrera lidera Farmacias Similares, la compañía de medicamentos genéricos más importante de México. Tras su actividad en redes, ha causado varias interrogantes sobre su origen y el momento en que comenzó a dirigir la empresa.

El nuevo CEO de Farmacias Similares ha destacado por su participación en redes sociales como Instagram o TikTok.