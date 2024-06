¿Eres aval en Banco Azteca? ¡Cuidado! A ti también te pueden embargar: estos son los mitos y realidades

En ocasiones, por querer ayudar a una amistad o a un familiar a conseguir un crédito, no pensamos en las consecuencias a futuro . A continuación, mostramos algunos mitos y verdades sobre ser aval.

MITOS Y REALIDADES SOBRE SER UN AVAL EN BANCO AZTECA

Mito: No pueden embargar a un aval.

Verdad: La posibilidad de un embargo es muy probable. La ley ampara el pago de la deuda e incluso puede llegarse a un embargo en contra del aval en caso de que carezca de recursos para enfrentar sus obligaciones. Ser aval no te exime de responsabilidades legales si el deudor incumple con el pago.

Mito: Solo quien no paga se va al Buró de Crédito.

Verdad: Tanto el aval como el deudor se reportan al Buró de Crédito. Otra consecuencia negativa en caso de impago por parte del deudor es que ese atraso se reporta para ambos ante el Buró de Crédito, disminuyendo la posibilidad de acceder a posibles créditos en el futuro. Esto puede afectar tu historial crediticio, incluso si tú no fuiste el que solicitó el préstamo originalmente.

Mito: Si ya no quiero ser aval, solo tengo que avisar a la persona deudora.

Verdad: No, aunque existen algunas alternativas para deslindarse de esta responsabilidad, no es un proceso sencillo. La institución que otorgó el préstamo o crédito es la única encargada de autorizar este cambio. No basta con avisar al deudor; se requiere un proceso formal y la aceptación por parte del banco o la entidad financiera.

Mito: Referencia es lo mismo que aval.

Verdad: No. Si funges como referencia, ninguna obligación fiscal, económica o de deuda será tuya. Las referencias son solicitadas para el otorgamiento de tarjetas de crédito o departamentales o al momento de solicitar algún trabajo, y es para verificar que la persona es alguien confiable. Un aval, en cambio, implica una responsabilidad financiera directa en caso de incumplimiento por parte del deudor.