Estos son los autos chocolate que no podrán ser regularizados en 2024

Es esencial tener en cuenta esta lista completa de categorías que deben evitarse para la regularización de carros chocolate en REPUVE antes de la fecha límite, establecida para el 31 de marzo de 2024. Aunque el gobierno federal ha pospuesto la fecha límite en diversas ocasiones, no hay garantía de que vuelva a ocurrir.

Entre los vehículos excluidos de la legalización se encuentran los carros chocolate de lujo, deportivos, blindados artesanalmente, y los que no cumplen con requerimientos mecánicos básicos o de protección al medio ambiente.

Según el Diario Oficial de la Federación (DOF), la restricción no discrimina por año de producción ni importación, sino por las categorías a las que pertenecen los autos. La prohibición de la legalización se extiende a varias categorías, siendo imperativo conocerlas para evitar inconvenientes.

Sin embargo, esta vez, nos enfocaremos en los vehículos que no podrán ser legalizados en enero de 2024, a pesar de la inclusión reciente de los coches con número de serie (NIV) inicial en letra, es decir, europeos o asiáticos.

AUTOS CHOCOLATE QUE NO PUEDEN LEGALIZARSE EN MÉXICO

1. Lujo: Los vehículos de alta gama y lujosos están excluidos de la legalización.

2. Deportivos: Los autos diseñados para altas velocidades y rendimiento deportivo no podrán ser legalizados.

3. Blindados Artesanalmente: Vehículos modificados de manera artesanal para contar con blindaje quedan fuera de la regularización.

4. Bajo Investigación: Carros que estén siendo investigados por autoridades nacionales o extranjeras no podrán obtener papeles.

5. No Cumplen con Características Mecánicas y de Protección al Medio Ambiente: Los vehículos que no cumplen con los requisitos mínimos en términos mecánicos o de protección ambiental no serán legalizables.

6. Capacidad Mayor a 10 Pasajeros: Los autos con capacidad para más de 10 personas no podrán ser regularizados.

7. Modelo Mayores a 2018: Los vehículos con un año de fabricación posterior a 2018 están excluidos de la legalización.

REQUISITOS PARA REGULARIZAR LOS AUTOS CHOCOLATE

—Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

—Comprobante de pago por $2,500.00

—Correo electrónico

—CURP

—Factura o título de propiedad vehicular

—Identificación oficial

—Imagen del número de serie

—No contar con investigaciones previas

—Reporte acreditado por REPUVE

—Serie del vehículo a legalizar

Los requisitos presentados anteriormente aplican en los estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas y Zacatecas.

Recuerda que para realizar el pago debes de ingresar al portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener línea de captura y pagar 2 mil 500 pesos. No esperes hasta el último momento; actúa ahora para evitar problemas futuros