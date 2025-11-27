Gran Masa de Aire Frío cubre a México; azotará con temperaturas de -10 grados, fuertes lluvias y evento Norte

Para este jueves, el frente frío 16 recorrerá el oriente y sureste de México, además del norte de la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país, ocasionando lluvias puntuales intensas en Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca; lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Sotavento), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte); y lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Veracruz (región Las Montañas) y Quintana Roo (norte).

El frente frío número 16 y su Gran Masa de Aire Frío cubrirán al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero de hasta los -10 grados , chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); y con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde; así como ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.

El viernes, el frente frío 16 se extenderá sobre el norte de la península de Yucatán, continuará interaccionando con un canal de baja presión en el suroeste del golfo de México y el sureste del territorio nacional, manteniendo la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, además del oriente del país; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Finalmente, el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y golfo de México, generará intervalos de chubascos y lluvias aisladas en el noreste, centro, sur y occidente del territorio nacional.

Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” fuerte a muy fuerte y oleaje elevado en las costas del golfo de México, península de Yucatán e istmo y golfo de Tehuantepec, así como ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, con bancos de niebla y heladas, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h en la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del territorio mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical , generando descenso de temperatura en dicha región.

A su vez, la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas en el transcurso del día, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas, sin embargo, mantendrá el viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

El sábado, el frente frío 16 se extenderá con características de estacionario y en proceso de disipación sobre el norte de la península de Yucatán, manteniendo la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en dicha península, así como en el sureste de México.

El domingo, el nuevo frente frío se desplazará rápidamente sobre el norte y noreste del país, continuará interaccionando con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, además de un canal de baja presión extendido sobre el oriente del territorio nacional, provocando lluvias e intervalos de chubascos en las mencionadas regiones; pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas; así como rachas fuertes de viento y descenso de temperatura sobre entidades de la Mesa del Norte.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 10 y máxima de 17 grado, el viernes tendremos una máxima de 11 y una mínima de 20 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 21 y mínima de 11.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas (suroeste), Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo y costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Morelos (sur), Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Sotavento), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Tamaulipas, Veracruz (región Las Montañas) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Michoacán, Morelos y Guerrero.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO

Evento de “Norte” de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costa de Veracruz; y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California (norte), Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Ciudad de México.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.