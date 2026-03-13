Sean Penn, su encuentro secreto con ‘El Chapo’ Guzmán y cómo engañó a Kate del Castillo

El encuentro fue organizado por la actriz mexicana Kate del Castillo , quien años antes había generado controversia tras publicar un mensaje en redes sociales dirigido al capo. En ese texto expresó desconfianza hacia las instituciones y lanzó una frase que llamó la atención del propio Guzmán.

En 2015, el actor estadounidense Sean Penn , ganador de dos premios Oscar y hoy nominado rumbo a la edición 2026, protagonizó uno de los episodios más polémicos de su carrera: una reunión secreta con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán , entonces líder del Cártel de Sinaloa y uno de los fugitivos más buscados del planeta.

“Hoy creo más en El Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades, aunque sean dolorosas”, escribió la actriz en 2012. Ese mensaje sería el inicio de una cadena de contactos discretos que culminaría años después con un encuentro en la sierra de Sinaloa.

El objetivo inicial era discutir la posibilidad de una biografía cinematográfica del narcotraficante. Sin embargo, la reunión derivó en algo mucho más mediático: una entrevista que posteriormente sería publicada en la revista Rolling Stone.

LA REUNIÓN EN LA SIERRA Y EL PLAN DE LA BIOPIC

El viaje de Sean Penn y Kate del Castillo a territorio controlado por el grupo criminal fue organizado con extremo sigilo. Ambos atravesaron controles de seguridad, realizaron vuelos privados y recorrieron caminos rurales hasta llegar al escondite donde se encontraba Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durante el encuentro, la actriz mexicana entregó al narcotraficante una botella de tequila y algunos libros del poeta mexicano Jaime Sabines, mientras discutían los detalles de una posible película basada en su vida.

El actor Josh Brolin, amigo de Penn, describió años después en el pódcast The Joe Rogan Experience la motivación del protagonista de la historia.

“Sabes qué, esto se está volviendo aburrido... hagamos algo grande, algo que resuene durante al menos un año”, relató Brolin al recordar el espíritu aventurero del actor.

Detrás del proyecto también existía una relación personal cercana entre Penn y Del Castillo. Ambos se conocían desde años antes gracias al actor mexicano Damián Bichir, y mantenían largas conversaciones y una convivencia frecuente. Con el tiempo, la actriz señalaría que el actor estadounidense utilizó esa cercanía para conseguir acceso al narcotraficante.

ESCÁNDALO, INVESTIGACIONES Y UNA RUPTURA DEFINITIVA

La publicación de la entrevista en Rolling Stone provocó un fuerte escándalo mediático. Las críticas se centraron tanto en Sean Penn como en la revista por ofrecer espacio a un líder criminal buscado internacionalmente.

Además, las autoridades lograron rastrear movimientos relacionados con el encuentro mediante dispositivos móviles utilizados durante la logística del viaje. El conductor y comentarista Joe Rogan resumió la situación en su programa.

“Si llevas tu maldito teléfono celular, básicamente llevas un dispositivo de rastreo”, señaló al analizar cómo las comunicaciones pudieron facilitar la localización del narcotraficante.

Para Kate del Castillo, el episodio tuvo consecuencias profundas. La actriz enfrentó investigaciones por presunto lavado de dinero y vivió varios años bajo presión mediática y vigilancia de autoridades estadounidenses.

“Fue una depuración en mi vida en todos los sentidos... tiempos de mucho miedo”, relató la actriz al recordar el impacto emocional del caso.

La relación entre ambos actores terminó de forma definitiva. Del Castillo aseguró que nunca volvió a ver a Penn y decidió bloquearlo de todos sus canales de comunicación.

Kate también reflexionó sobre sus decisiones: “Lo único que me salva a mí es la verdad, y yo sé quién soy, sé qué mujer soy, sé en dónde la he regado, son decisiones que yo tomé, no me molesta en lo más mínimo de algo que yo decidí hacer y que va a estar en mi vida para siempre”. Añadió que no se arrepiente de nada más que de no haber seguido su instinto y de confiar en gente que no debía.

Hasta la fecha, cada vez que vuelve a México, Kate admite sentir miedo y nerviosismo.

DEL ESCÁNDALO AL CAMINO DEL OSCAR 2026

A pesar de la controversia que marcó su carrera, Sean Penn continúa siendo una figura influyente en la industria cinematográfica. El actor se encuentra nominado al Premios Oscar de 2026 como Mejor Actor de Reparto por su papel en la película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson.

Su interpretación como el coronel Steven J. Lockjaw ya fue reconocida con premios de la industria como el BAFTA y el SAG Award, lo que lo posiciona entre los favoritos de la temporada.

El episodio con Joaquín “El Chapo” Guzmán, sin embargo, sigue apareciendo en la cultura popular. Durante los Globos de Oro de 2026, la comediante Nikki Glaser bromeó sobre el caso.

“Sean, me disculpo por la broma. Le pregunté a algunos amigos si debía hacerla... entre ellos, Joaquín El Chapo Guzmán”, dijo durante su monólogo, provocando risas y recordando uno de los episodios más insólitos en la historia reciente de Hollywood.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CASO SEAN PENN Y EL CHAPO

· La entrevista realizada por Sean Penn fue publicada en Rolling Stone en 2016 y generó un debate mundial sobre ética periodística.

· El mensaje que Kate del Castillo publicó en redes sociales en 2012 fue el detonante del contacto con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

· El hijo del narcotraficante, Ovidio Guzmán, participó en la logística del traslado hacia el escondite en la sierra.

· Años después del escándalo, el caso sigue siendo mencionado en programas de entretenimiento y ceremonias como los Globos de Oro.