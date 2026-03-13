$!Vinculan a proceso a tres personas por desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona en Guanajuato

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tres personas fueron detenidas y posteriormente vinculadas a proceso por su probable participación en la desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona, ocurrida en el estado de Guanajuato.

De acuerdo con la institución, los imputados enfrentan cargos por desaparición cometida por particulares, posesión de narcóticos con fines de narcomenudeo y delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos relacionados con narcomenudeo.

En un comunicado oficial, la dependencia señaló que obtuvo la vinculación a proceso en contra de los tres presuntos implicados tras presentar los elementos de prueba correspondientes ante la autoridad judicial.

TE PUEDE INTERESAR: Fosas en El Verde siguen arrojando víctimas: activistas hallan otro cuerpo e identifican a desaparecido

DETENCIONES SE REALIZARON DURANTE CATEOS EN GUANAJUATO

La fiscalía detalló que las detenciones se realizaron como resultado de diversos actos de investigación y acciones de búsqueda efectuadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, llevó a cabo cateos en tres domicilios ubicados en distintos puntos del estado.

Durante estas diligencias fueron detenidos Favián “N”, Miguel “N” y Bryan “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Las autoridades informaron que durante el operativo también se aseguró narcótico, un arma de fuego y un teléfono celular que pertenecía a una persona reportada como desaparecida en el municipio de Valle de Santiago en diciembre de 2025.

DESAPARICIÓN DE JOSÉ JUAN ARIAS

La desaparición de José Juan Arias Corona se registró mientras realizaba labores de búsqueda de su hijo, Juan Arias Solís, conocido como “Juanito”, quien desapareció cuando tenía 14 años.

El adolescente fue reportado como desaparecido el 19 de junio de 2025. Según los reportes, fue visto por última vez en el municipio de Valle de Santiago durante un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Tras la desaparición del menor, sus padres iniciaron acciones de búsqueda para obtener información sobre su paradero.