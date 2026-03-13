Vinculan a proceso a tres personas por desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona en Guanajuato
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Tres hombres fueron vinculados a proceso por la desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona en Guanajuato; también enfrentan cargos por narcomenudeo
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tres personas fueron detenidas y posteriormente vinculadas a proceso por su probable participación en la desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona, ocurrida en el estado de Guanajuato.
De acuerdo con la institución, los imputados enfrentan cargos por desaparición cometida por particulares, posesión de narcóticos con fines de narcomenudeo y delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos relacionados con narcomenudeo.
En un comunicado oficial, la dependencia señaló que obtuvo la vinculación a proceso en contra de los tres presuntos implicados tras presentar los elementos de prueba correspondientes ante la autoridad judicial.
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DETENCIONES SE REALIZARON DURANTE CATEOS EN GUANAJUATO
La fiscalía detalló que las detenciones se realizaron como resultado de diversos actos de investigación y acciones de búsqueda efectuadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, llevó a cabo cateos en tres domicilios ubicados en distintos puntos del estado.
Durante estas diligencias fueron detenidos Favián “N”, Miguel “N” y Bryan “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial.
Las autoridades informaron que durante el operativo también se aseguró narcótico, un arma de fuego y un teléfono celular que pertenecía a una persona reportada como desaparecida en el municipio de Valle de Santiago en diciembre de 2025.
DESAPARICIÓN DE JOSÉ JUAN ARIAS
La desaparición de José Juan Arias Corona se registró mientras realizaba labores de búsqueda de su hijo, Juan Arias Solís, conocido como “Juanito”, quien desapareció cuando tenía 14 años.
El adolescente fue reportado como desaparecido el 19 de junio de 2025. Según los reportes, fue visto por última vez en el municipio de Valle de Santiago durante un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.
Tras la desaparición del menor, sus padres iniciaron acciones de búsqueda para obtener información sobre su paradero.
SEÑALAN POSIBLES GRUPOS CON VÍNCULOS DELICTIVOS
De acuerdo con fuentes federales, los tres detenidos y ahora vinculados a proceso por el caso de Arias Corona podrían estar relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que mantiene una disputa por el control territorial en Guanajuato con el Cártel de Santa Rosa de Lima.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de los detenidos y su posible relación con los hechos investigados.
ONU SOLICITÓ MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA
En septiembre de 2025, la Organización de las Naciones Unidas solicitó al Estado mexicano implementar acciones urgentes para la protección de los padres del adolescente desaparecido: José Juan Arias Corona y Marisela Solís Figueroa.
La solicitud se realizó después de que ambos denunciaron haber recibido amenazas relacionadas con las actividades de búsqueda que realizaban para localizar a su hijo.
Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, en los primeros días de diciembre de 2025 las medidas de protección fueron retiradas.
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PADRE BUSCADOR DESAPARECIÓ EL 28 DE DICIEMBRE DE 2025
Posteriormente, el 28 de diciembre de 2025 se reportó la desaparición de José Juan Arias Corona.
A partir de ese momento, autoridades federales iniciaron investigaciones y operativos para localizarlo y esclarecer los hechos relacionados con su desaparición.
Con la reciente vinculación a proceso de los tres detenidos, el caso continúa en etapa judicial mientras las autoridades federales mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.