Entre amenazas y glamour: incrementan los Oscar la seguridad tras alerta del FBI

Israel García
por Israel García

Show
/ 12 marzo 2026
La organización de los premios Premios Óscar incrementó este año la seguridad de la ceremonia después de que el FBI advirtiera a las autoridades de California sobre una presunta amenaza por parte de Irán contra la costa oeste de Estados Unidos, según reportaron varios medios locales.

Los medios The Hollywood Reporter y Variety aseguran que este año la ceremonia contará con mayores medidas de seguridad debido a esta alerta, a la que también se refirió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el mandatario, el Gobierno analiza una afirmación no verificada sobre un posible complot de Irán que implicaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California.

MÁS VALE PREVENIR

El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron al estado sobre esta situación, aunque también indicó que no existe una “amenaza inminente”. El memorando del FBI señalaba que la información recibida aún no ha sido comprobada ni verificada.

Durante una rueda de prensa ofrecida por la organización de los Oscar, los productores ejecutivos de la transmisión, Katy Mullan y Raj Kapoor, anunciaron que la ceremonia contará con mayor seguridad, según informó The Hollywood Reporter.

“Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y existe una estrecha colaboración”, declaró Kapoor.

“Este espectáculo tiene que funcionar a la perfección. Pero queremos que todos los que vengan a este evento —y quienes lo presencien, incluso los fans que se encuentren fuera de las barreras— se sientan seguros, protegidos y bienvenidos. Es nuestro trabajo como equipo de producción asegurarnos de que eso se refleje”, explicó.

FIESTA ¿BAJO TENSIÓN?

Según The Hollywood Reporter, los productores no comentaron directamente sobre la supuesta alerta del FBI, pero sus declaraciones surgieron poco después de que se informara que la agencia federal había advertido a las fuerzas del orden de California sobre dicha amenaza.

https://vanguardia.com.mx/show/netflix-confirma-secuela-de-k-pop-demon-hunters-tras-su-exito-global-LL19569046

Fuentes citadas por Variety señalaron que, durante el despliegue previo de la alfombra roja, la seguridad se incrementó, aunque de manera discreta.

Los Oscar celebrarán este domingo su edición número 98 en el Dolby Theatre, ubicado en Ovation Hollywood, en una ceremonia que será presentada por Conan O’Brien y transmitida en México por TNT Latinoamérica, TV Azteca y HBO Max.

