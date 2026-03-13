Kuniyoshi se reporta con Saraperos y Mendy López deja claro el objetivo: fortalecer el pitcheo

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Saraperos
/ 13 marzo 2026
    Kuniyoshi se reporta con Saraperos y Mendy López deja claro el objetivo: fortalecer el pitcheo
    Kuniyoshi llega a Saltillo con más de 16 años de experiencia en el béisbol japonés. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

El relevista japonés se integró al campamento de pretemporada de Saraperos de Saltillo, en un movimiento que busca fortalecer el bullpen de cara a la temporada 2026 de la LMB

El campamento de pretemporada de los Saraperos de Saltillo continúa sumando piezas de cara a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, y este tercer día de actividades marcó la llegada de uno de los brazos que el club espera aporte profundidad al bullpen: el relevista japonés Yuki Kuniyoshi.

El lanzador derecho ya se reportó con la novena saltillense para integrarse a los trabajos de preparación que se realizan en el Estadio Francisco I. Madero, dentro de un proceso que el cuerpo técnico busca aprovechar para definir los roles del pitcheo rumbo al inicio de campaña.

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Kuniyoshi llega con experiencia en el béisbol japonés, donde acumuló 16 años de trayectoria profesional. Nacido en Osaka, ha formado parte de organizaciones como Searex Shonan, Yokohama BayStars y Chiba Lotte Marines, equipo con el que tuvo actividad más recientemente. A lo largo de su carrera suma más de 800 ponches y una efectividad de 3.74, números que reflejan constancia en el relevo.

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Dentro de su perfil como pitcher destaca su función en salidas cortas. Se trata de un relevista que suele atacar la zona desde los primeros lanzamientos, apoyado en una recta con velocidad y movimiento. Además, su mecánica compacta le permite trabajar innings de presión, una característica que el club considera importante para fortalecer el bullpen.

La presencia del japonés se da en un momento en el que el cuerpo técnico busca consolidar el relevo, uno de los aspectos que el propio manager Mendy López reconoció como prioridad durante la planeación del roster.

En conferencia de prensa, el estratega explicó que al analizar el plantel detectó la necesidad de reforzar esa área.

“Fue una de las encomiendas, porque era claro que hacía falta el bullpen. Si estamos aspirando a algo grande, sin bullpen no se puede”, comentó López al referirse al proceso de evaluación que se realizó junto con la directiva.

El manager señaló que la revisión del staff de relevistas incluyó la búsqueda de lanzadores con capacidad para asumir responsabilidades en los últimos innings, particularmente en situaciones del octavo y noveno episodio, momentos clave en el desarrollo de los juegos.

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Durante ese mismo encuentro con los medios también se habló sobre la presencia de peloteros japoneses en el campamento. El gerente deportivo Patricio Pérez explicó que la organización ha comenzado a explorar ese mercado como parte de una estrategia para ampliar las opciones de talento internacional.

“El mercado japonés está cada vez más abierto. Hoy es más común ver jugadores japoneses alrededor del mundo y no queríamos quedarnos atrás en ese talento”, señaló el directivo.

Por su parte, López destacó que el roster actual reúne jugadores de distintas nacionalidades, lo que representa un reto de integración dentro del club house.

“Aquí tenemos japoneses, puertorriqueños, mexicanos, dominicanos, venezolanos... son varias culturas diferentes, pero hay un solo nombre en el pecho del uniforme: Saraperos”, expresó.

Se espera que para el lunes 16 de marzo el equipo tenga ya a todos sus jugadores presentes en el campamento, lo que permitirá al cuerpo técnico comenzar a delinear con mayor claridad el bullpen que presentará Saltillo en la temporada 2026.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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