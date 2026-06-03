¿Hombres Topo?... el misterioso caso de personas saliendo de las alcantarillas de la ciudad de NY

Las imágenes, registradas principalmente en los distritos de Brooklyn y Queens , muestran escenas que para muchos recuerdan a películas, cómics o leyendas urbanas. Sin embargo, detrás de estas grabaciones existe una investigación real encabezada por la Policía de Nueva York , que busca determinar quiénes son estas personas y qué actividades realizan bajo tierra.

Las calles de Nueva York son escenario de historias sorprendentes todos los días, pero pocas han despertado tanta curiosidad recientemente como la aparición de un grupo de hombres que parecen surgir literalmente de las entrañas de la ciudad. En las últimas semanas, varios videos captados por cámaras de vigilancia han mostrado a personas entrando y saliendo del sistema de alcantarillado en distintos puntos de la metrópoli.

La aparición constante de estos individuos ha provocado un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios los llaman los “ Hombres Topo ”, otros intentan encontrar explicaciones sobre las razones que los llevan a ingresar a uno de los espacios más peligrosos y desconocidos de la ciudad.

LAS CÁMARAS CAPTARON SU EXTRAÑA RUTINA

Uno de los videos que más llamó la atención muestra a varios hombres retirando cuidadosamente la tapa de una alcantarilla. Posteriormente descienden al sistema de drenaje y desaparecen durante horas. Más tarde vuelven a emerger del mismo punto antes de retirarse del lugar.

De acuerdo con reportes policiales, la semana pasada se recibieron diversas denuncias relacionadas con individuos que manipulaban las tapas de alcantarillas para ingresar al sistema subterráneo. Las autoridades acudieron a verificar los reportes, pero no lograron detener a los responsables.

“Los individuos huyeron posteriormente del lugar en un vehículo desconocido, con rumbo desconocido”, informó el Departamento de Policía de Nueva York. Hasta el momento no se han registrado personas lesionadas y tampoco existen arrestos relacionados con estos hechos.

LA TEORÍA DE LOS CAZATESOROS URBANOS

Aunque las investigaciones continúan, una de las hipótesis que más fuerza ha cobrado es que se trata de cazatesoros urbanos. Fuentes policiales citadas por medios estadounidenses señalaron que los hombres podrían estar explorando el sistema de alcantarillado en busca de objetos de valor que terminan accidentalmente bajo las calles.

Joyas, relojes, monedas, herramientas o incluso artículos extraviados podrían ser algunos de los elementos que estos exploradores esperan encontrar en los túneles ocultos de la ciudad. No obstante, las autoridades todavía no han confirmado oficialmente cuál es el objetivo real de estas incursiones.

Además, los investigadores intentan establecer si todos los videos corresponden al mismo grupo o si existen varias personas realizando actividades similares en diferentes zonas de Nueva York. Esa incógnita mantiene abierto un caso que ha despertado interés tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

UN VIAJE TAN ILEGAL COMO PELIGROSO

El Departamento de Protección Ambiental de la ciudad ha sido enfático al advertir sobre los riesgos de ingresar al sistema de alcantarillado sin autorización.

“Entrar en el sistema de alcantarillado es ilegal y, además, extremadamente peligroso”, declaró un portavoz de la dependencia.

La institución explicó que estos espacios pueden contener gases tóxicos capaces de provocar intoxicaciones severas e incluso la muerte. También existen riesgos de inundaciones repentinas, derrumbes parciales, superficies inestables y áreas con escasa ventilación.

“Las alcantarillas pueden presentar numerosos peligros, incluidos gases nocivos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgos de inundación y espacios confinados”, señaló el portavoz.

Por ello, las autoridades insistieron en que ningún ciudadano debe introducirse en tuberías, desagües, alcantarillas o puntos de descarga. Además, en caso de ser identificados, los involucrados podrían enfrentar cargos relacionados con allanamiento o actividades ilícitas dentro de infraestructura pública.