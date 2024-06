Horarios de todos los juegos de la Eurocopa 2024 de la semana del 17 al 22 de junio en México

Grupo C: Dinamarca - Inglaterra (Fráncfort, 18:00) Horario en México: 10:00

Grupo C: Eslovenia - Serbia (Múnich, 15:00) Horario en México: 7:00

La Eurocopa 2024 promete ser un festival de fútbol lleno de emociones y partidos competitivos. Con selecciones poderosas como Francia, Alemania, España, Italia y los Países Bajos buscando el título continental, cada encuentro será crucial y lleno de expectativas.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de los partidos en vivo y seguir de cerca a tus equipos favoritos. La pasión por el fútbol se vive intensamente en la Eurocopa, y este año no será la excepción. ¡Prepara tus horarios y no te despegues de la pantalla para vivir toda la emoción del fútbol europeo!