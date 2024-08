Leche de almendra, coco y soya... Profeco desmiente contenido de marcas lácteas

En los últimos años han surgido modas que, si bien tienen su gran aportación a la salud, son un ‘golpe’ directo al bolsillo de los mexicanos.

Después de haber detectado el alza en el consumo de las leches vegetales, como la de almendra, soya y coco, surgió la interrogante que planteó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco): ¿Por qué éstas son diferentes a la leche y qué contienen en verdad?

Ante esto, se realizó un estudio para analizar 43 productos de diferentes tipos de leche vegetal para sabes qué es lo que contienen, los cuales son los siguientes:

3 productos de leche con soya, 2 sabor soya, 13 bebidas sabor almendra, 5 sabor avena, 2 con avena, 2 con coco, 7 sabor coco, 1 sabor amaranto, 2 con arroz, 1 sabor nuez de macadamia y 5 sabor vegetales o mezclas.

¿QUÉ SE VERIFICÓ EN EL ESTUDIO DE LA PROFECO?

- Contenido de azúcares: Se comprobó que cumplieran con su declaración de azúcares.

- Tipo de azúcares: Se identificó qué tipo de azúcares contienen.

- Contenido vegetal: Se comprobó que cumplieran con su declaración de vegetal.

- Contenido neto: Se verificó que cumplieran con la cantidad declarada.

- Contenido de agua: Por tratarse de bebidas, el principal componente es agua, por lo que se determinó la cantidad.

- Contenido de calcio: Se comprobó la cantidad de calcio que tienen las bebidas. Varias presentan leyendas de adición de calcio e inclusive se comparan con la leche, debido a esto se verificó lo que ostentan.

- Contenido de sodio: Se verificó la cantidad de sodio presente en las bebidas analizadas, aunque no se esperaría que tuvieran, incluso algunas aportan en sello correspondiente.

- Grasa: Se corroboró que cumplieran con su declaración de grasa.

- Carbohidratos: Se utilizó el contenido de cenizas para obtener mediante cálculo, el contenido de carbohidratos.

- Proteína: Se corroboró que cumplieran con su declaración de proteína.

- Contenido energético: Se calculó el aporte calórico que dan 100 ml de producto, considerando que cada gramo de proteína y carbohidrato aporta 4 kcal, y cada gramo de grasa aporta 9 kcal.

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

Los 43 productos se clasificaron en tres categorías: no es veraz, no cumple y cumple:

- No es veraz: Ades soya; Ades soya sabor vainilla; Blue Diamond sabor almendra; Silk sabor almendra; Silk sabor almendra con vainilla; Silk sabor avena; Nature’s Heart sabor coco; Silk sabor coco; Silk Bye Bye Muu saborizada con vegetales.

- No cumple: Great Value sabor soya; Blue Diamond sabor almendra; Blue Diamond sabor almendra con chocolate; Blue Diamond sabor alemndra con vainilla; Great Value sabor almendra; Carnation sabor almendra; Silk sabor almendra; Valley Foods sabor almendra; Heartbest sabor avena; Nature’s Heart sabor avena; Calahua Coconut Milk sabor almendra; Silk sabor coco; Heartbest sabor amaranto; Nature’s Heart con arroz; Not Milk Zero sabor frutas y vegetales; Silk Bye Bye Muu saborizada con vegetales.

- Cumple: Güd soya; Silk sabor soya; Ades sabor almendra; Güd sabor almendra; Nature’s Heart sabor almendra; Selecto Brand sabor almendra; Vita por Lala sabor almendra; Ades sabor avena; Vita por Lala sabor avena; Güd sabor avena; Calahua Coconut Milk sabor coco; Alpura Seeds Semillas sabor coco; Güd sabor coco; Nature’s Heart sabor coco sin azúcar; Selecto Brand sabor coco; Vita por Lala sabor coco; Güd con arroz: Güd sabor nuez de macadamia; Blue Diamond mezcla de almandra y coco; Silk sabor almendra y nuez de la India.

DIFERENCIAS ESTRE LECHE DE VACA Y VEGETAL

Al iniciar estas pruebas, Profeco indicó que, en realidad, no se trata de leche, por lo que es incorrecto llamarlas de esa forma, debido a que este producto lácteo no es de origen animal.

Siguiendo con las diferencias entre leche de vaca y la vegetal, se encontró que la primera contiene de forma natural nutrimentos como la proteína, grasa, calcio, vitaminas y minerales, que también se incluyen en la leche vegetal pero en menor cantidad.