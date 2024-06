¿Cuándo inicia la preventa? Llegará Paul McCartney por primera vez a Monterrey con su reconocido ‘Got Back Tour’

Según ‘O Estado de Sao Paulo’, este concierto contendrá alrededor de 36 canciones, que se sabe, rememorarán las épocas más importantes del artista, en solitario, con Wings y con la banda que lo marcaría de por vida: The Beatles.

BOLETOS PARA PAUL MCCARTNEY EN MONTERREY

El afamado cantautor de temas como ‘Live and Let Die’, ‘Band on the Run’, ‘Let It Be’ llegará al estadio BBVA en Monterrey el próximo 8 de noviembre y tendrá una preventa exclusiva para usuarios de Citibanamex partir del 27 de junio.

Asimismo, se dará más información como el costo de los boletos, así como las localidades disponibles en fechas más cercanas al concierto.