¡Shaw Mendes, Zedd, Green Day y Paul McCartney en México! Así luce la cartelera del Corona Capital 2024

¿CUÁLES ARTISTAS SE PRESENTARÁN EN EL ‘CORONA CAPITAL 2024’?

Algunos de los exponentes que encabezan la lista de artistas para este 2024 son las bandas Green Day y Toto, que después de lanzar nueva música y participar en otros festivales del país, respectivamente, harán sonar el festival con rock y punk, durante un primer día al que se sumará el DJ Zedd.

Destinados a una audiencia más joven, estarán expositores como Shawn Mendes, Melanie Martinez y New Order, que conquistarán el segundo día con pop, rock y alternativo.

Por su parte, uno de los artistas con más renombre de esta edición es el ex Beatle, Paul McCartney, que buscará seguir “conquistando” a México con fechas en solitario y como el principal en el tercer día del Corona Capital, junto a Queens of the Stone Age y Empire of the Sun.