¿Qué es Clauchitl? La tendencia de TikTok sobre las candidatas a la Presidencia

Mientras que en julio de 2023, al terminar un evento en Tamaulipas, en entrevista con medios de comunicación, Sheinbaum reconoció que incluso estuvo en la casa de Xóchitl Gálvez en 2018. “Ella dijo ahí que nunca iba a ser senadora de la República, pero más allá yo no quiero entrar en un debate con Xóchitl”, fue la respuesta que dio la entonces aspirante morenista.

Como ya lo mencionamos, su pasada cercanía fue expuesta de nuevo en el Primer Debate, cuando cuestionaron a Xóchitl sobre la posibilidad de someterse a una prueba de polígrafo para comprobar que es una mujer honesta, además de responder afirmativamente, aprovechó para recordarle a Claudia que alguna vez intentó integrarla a su equipo de trabajo.

“Claro que me sometería (a la prueba de polígrafo)”, mencionó Xóchitl Gálvez durante el debate y añadió: “todas mis empresas están declaradas y no tengo ningún problema con eso”. “Soy una mujer honesta, tanto, que Claudia me quiso invitar de city manager de la Ciudad de México”, puntualizó quien fuera delegada de la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX.

En medios de comunicación, Gálvez había hablado sobre algunas reuniones que tuvo con Sheinbaum, en una entrevista con Adela Micha en 2018, ya que la panista había apoyado la candidatura de la morenista para evitar que Ricardo Monreal obtuviera el puesto.

“Claudia y yo nos vimos en diciembre un año antes, platicamos, decidimos trabajar juntas porque nos preocupaban temas de la ciudad y sentimos que si íbamos juntas íbamos a crecer las dos. Yo apoyé a Claudia como mujer para que ganara dentro de su partido y aquí entre nos se fregara Monreal”, señaló Xóchitl.

El más reciente encontronazo fue viralizado por Gálvez, quien criticó a Claudia por vivir en un departamento rentado a su 60 años de edad, esto en respuesta a que la candidata de Morena, quien hace unos días se lanzó contra ella por vivir en una casa propia.

“Me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto”, expresó este jueves la panista.