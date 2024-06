¡Que no te roben tus datos! CFE niega que exista un número de WhatsApp para obtener el recibo de luz

En los últimos días, diversos medios de comunicación han difundido un supuesto número de WhatsApp para descargar el recibo de luz. ¡Ten cuidado! Este servicio no existe.

La CFE afirmó que no proporciona servicios a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. Por ello, aconseja a los usuarios no compartir información personal . También recordó que sus canales de atención son:

El número falso es 55 4195 7878, el cual solicita a las personas enviar los datos del titular y el número de servicio. No obstante, existe el riesgo de que se robe tu información. No proporciones, contraseñas, claves, cuentas bancarias, tarjetas, y, sobre todo, no realices depósitos.

CONSECUENCIAS DE COMPARTIR TUS DATOS EN INTERNET: