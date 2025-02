Vivienda para el Bienestar: Así podrás solicitar el apoyo de la Conavi para obtener una casa

TE PUEDE INTERESAR: Cómo comprar una casa utilizando mi crédito Infonavit y un crédito bancario si no tengo trabajo o salario regular?

CONAVI: PROCESO DE REGISTRO Y SELECCIÓN DE BENEFICIARIO

Aunque aún se desconoce la fecha exacta en que se dará inicio a la inscripción para Vivienda para el Bienestar 2025, el registro se llevará a cabo de forma presencial. Las autoridades han señalado que se instalarán módulos de atención y se realizarán visitas domiciliarias en polígonos identificados como de muy alta marginación. Este método busca facilitar el acceso al programa a las personas que se encuentran en situaciones de mayor necesidad, sin que exista ningún costo por el proceso de inscripción.

El proceso de selección de beneficiarios se estructurará en función de diversos criterios:

- Priorización de grupos vulnerables: Se dará preferencia a aquellos grupos que cumplan con los requisitos establecidos y que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

- Inclusión de personas en zonas de alto riesgo: Se incorporará en su totalidad al 100 por ciento a las personas que vivan en áreas catalogadas como de alto riesgo.

- Atención a zonas de alta marginación: Se dará especial prioridad a los habitantes de zonas de alta marginación.

- Mecanismo de sorteo: En las zonas en las que la demanda supere las acciones de vivienda disponibles, se llevará a cabo un sorteo para asignar el apoyo de manera equitativa.

REQUISITOS PARA CONVERTIRSE EN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA ‘VIVIENDA PARA EL BIENESTAR’

La Conavi ha establecido una serie de condiciones que deben cumplir los interesados para poder ser considerados como beneficiarios del programa. Entre estos requisitos se encuentran:

- Edad y situación familiar: Los solicitantes deben ser mayores de 18 años y contar con dependientes económicos.

- No ser derechohabiente de otros programas: No se podrá ser derechohabiente del INFONAVIT y/o del FOVISSSTE.

- Ingreso familiar: El ingreso familiar no debe superar los 2 salarios mínimos, equivalentes a 17,000 pesos.

- Residencia: Se debe contar con un comprobante de residencia en el domicilio de al menos 5 años.

- No ser propietario: Es indispensable no ser propietario de ninguna vivienda y contar con el certificado de no propiedad correspondiente a la entidad federativa, emitido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

- Comprobante de ingresos: Se requiere la presentación de un comprobante de ingresos, el cual puede ser una copia de un recibo de nómina o una declaración de ingresos.