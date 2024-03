Esta es la verdad sobre el desafortunado proyecto automovilístico de Apple

Sin embargo, para 2016, era claro que la iniciativa del automóvil estaba en problemas. Zadesky se fue de Apple y su sucesor, Mansfield, le dijo al equipo que trabajaba en el proyecto que iban a cambiar su prioridad: de la construcción de un auto a la creación de un software de conducción autónoma para autos, comentaron tres personas familiarizadas con el cambio.

Apple obtuvo permisos de California para empezar a probar vehículos utilitarios deportivos Lexus equipados con sensores y computadoras. Sostuvo conversaciones con fabricantes de autos como BMW, Nissan y Mercedes-Benz antes de llegar a un acuerdo con Volkswagen para que le proporcionara furgonetas Transporter a fin de usarlas como autobuses colectivos autónomos en el campus de Apple.

En los años siguientes, otros dos líderes se hicieron cargo del proyecto. Doug Field, exejecutivo de Tesla, despidió a más de 200 empleados del proyecto, pues se inclinaba por las labores para construir el sistema de conducción autónoma. Luego, Lynch, quien lo sucedió en los últimos años, dio marcha atrás a los planes de la empresa y volvió a la idea original de fabricar un vehículo eléctrico.

Mansfield y Field no respondieron a solicitudes para ofrecer comentarios.

A principios de este año, el liderazgo de Apple decidió que era mejor usar el tiempo de la empresa para trabajar en la inteligencia artificial generativa en vez del auto; así se lo comunicó la compañía a sus empleados en una reunión interna celebrada el martes. La empresa señaló que algunos miembros del equipo del Proyecto Titán iban a ser reasignados para trabajar en inteligencia artificial.

En entrevistas realizadas el miércoles con The New York Times, personas que trabajaron en el proyecto elogiaron la decisión de cerrarlo y afirmaron que la tecnología que hay detrás de la inteligencia artificial generativa podía tener un valor incalculable para el futuro del negocio crucial de la empresa, el iPhone. c.2024 The New York Times Company.

Por Brian X. Chen y Tripp Mickle, The New York Times.