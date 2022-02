$!La china Chirey llegará a México a finales de junio

Ciudad de México. Aunque el mercado automotriz mexicano atraviesa por una grave contracción en ventas y un panorama poco alentador a causa del COVID-19 que provocó la escases de semiconductores y piezas esenciales para la fabricación de vehículos, esto no ha sido un obstáculo para el gigante automotriz chino, Chery Automobile Co. Ltd., quien ultime detalles para arrancar operaciones oficialmente en nuestro país a finales del próximo mes de junio, pero lo hará bajo el nombre de Chirey, incursionando, en un principio, en el segmento de los SUVs y Crossovers con cuatro modelos que serán comercializados a través de 40 distribuidoras de la marca en la República Mexicana.

Platicando con José Ángel Sánchez Muñoz, vicepresidente de Chirey Motor México, nos comentó que se tiene garantizado el abasto de los modelos desde la planta de Wuhu, China para que la marca arranque operaciones en México, además de que se encuentran ya en negociaciones con 57 grupos de los distribuidores más fuertes, con el fin de ofrecer una cobertura de ventas de 80% en toda la República Mexicana para finales del presente año.

