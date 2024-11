Tras arranque rápido, vehículos eléctricos enfrentan escepticismo por costos y límites de autonomía

“Queríamos probarlo”, dijo Roxanne sobre el vehículo eléctrico. “ A veces encontramos que las estaciones de carga no siempre funcionan, están averiadas, así que eso te da un poco de ansiedad si sabes que necesitas cargar ”.

Ken y Roxanne Honeycutt, dos jubilados de poco más de 70 años, conducen principalmente su Kia Soul usado en su ciudad cerca de Oakland, California. Cargan el vehículo eléctrico —el cual tiene una autonomía de unos 179 kilómetros (111 millas)— en su garaje y no dependen mucho de la infraestructura pública. Pero para viajes más largos tienen que planear con anticipación dónde harán paradas para obtener carga rápida.

Y también lo fue ir de vacaciones con tarjetas de pago de cinco planes de carga diferentes. El Porsche tardaba 30 minutos en cargarse en lugar de los 22 minutos anunciados, no una gran diferencia pero “no lo que la compañía prometió” , dijo Mueller-Salis, quien está jubilado de una empresa de logística. El conducir rápido en la autopista reducía la autonomía, de modo que “lo pagabas con tiempo de carga”.

Los coches eléctricos no van a desaparecer . Son esenciales para la reducción de las emisiones de carbono que calientan el planeta, algo que los gobiernos se comprometieron a lograr bajo el acuerdo climático de París de 2015.

Un día frío y lluvioso de enero, la autonomía del Soul disminuyó más rápido de lo esperado, por lo que tuvieron que detenerse dos veces para cargar. En otra ocasión se encontraron con varios cargadores que no funcionaban, incluso en California, donde la aceptación de los vehículos eléctricos encabeza al resto del país. Su autonomía se redujo a 20 kilómetros (13 millas).

Los vehículos eléctricos no híbridos representaron el 8% de las ventas totales de vehículos en Estados Unidos en octubre. Por lo tanto, el mercado está creciendo, pero las ventas han disminuido. No están desplomándose, pero aún no están creciendo lo suficientemente rápido para cumplir con los objetivos climáticos.

APARTE DEL TITUBEO DE LOS COMPRADORES, QUEDAN BARRERAS

Los precios más altos importan. Un Volkswagen ID. 3 hatchback cuesta 39,995 euros (unos 42,090 dólares), en comparación con la versión de motor de combustible del Volkswagen Golf de tamaño similar, que vale 27,180 euros (29,136 dólares), según la asociación automovilística ADAC.

Los precios de los vehículos eléctricos en Estados Unidos han caído significativamente desde 2022, pero el precio promedio en octubre para uno nuevo, 56,902 dólares, aún superaba el promedio de 48.623 dólares para un vehículo nuevo. El costo sigue siendo un problema para los consumidores estadounidenses más convencionales que los fabricantes de vehículos eléctricos desean atraer, según una encuesta reciente de The Associated Press-Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos y el Energy Policy Institute de la Universidad de Chicago.