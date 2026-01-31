Habilitan refugios para albergar a 395 personas en la zona metropolitana de Saltillo

Ante el ingreso del frente frío número 32, las autoridades de la zona metropolitana de Saltillo han activado un operativo de emergencia que incluye la habilitación de refugios temporales con capacidad para albergar hasta a 395 personas.

La medida busca proteger a la población de Ramos Arizpe, Arteaga y Saltillo ante el pronóstico de temperaturas que alcanzarán los 0 grados centígrados, de acuerdo con informes de la Comisión Nacional del Agua.

DISTRIBUCIÓN DE ALBEGUES POR MUNICIPIO

De acuerdo a información de Protección Civil, debido a las condiciones geográficas, la distribución de los refugios se ha realizado de manera estratégica para atender a las zonas más vulnerables.

El municipio de Arteaga, es el que cuenta con mayor capacidad, contando con 4 albergues para un total de 235 personas. Esto se debe a que en sus comunidades montañosas el termómetro puede descender hasta los 5 grados bajo cero.

En Ramos Arizpe se habilitó un refugio con capacidad para 60 personas y en Saltillo se cuenta con 5 albergues listos para recibir a 50 personas.

ALERTAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

El director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos, enfatizó la importancia de la prevención dentro de los hogares para evitar tragedias.

Las autoridades pidieron estrictamente no utilizar braseros, hornos, ni estufas como fuentes de calor en interiores, debido al alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, la cual puede ser mortal.

Asimismo, se recomendó que, en caso de utilizar calentadores, se verifique su correcto funcionamiento y se mantenga siempre una ventilación adecuada en la vivienda.

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

Por su parte, el titular de Protección Civil en Arteaga, Ramiro Durán, hizo un llamado a extremar precauciones con los sectores más sensibles.

Cabe mencionar que son los niños, bebés y personas de la tercera edad las personas más vulnerables. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las temperaturas y han instado a la población que no cuente con infraestructura adecuada en sus viviendas a trasladarse a los albergues o marcar al 911 para solicitar apoyo de traslado o emergencia.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de redes sociales y medios de comunicación oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.