DIF Coahuila impulsa bienestar comunitario en comunidades Ramos Arizpe
Entregan proyectos del Programa Salud y Bienestar Comunitario en la comunidad de Las Coloradas
RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo social y mejorar la calidad de vida en comunidades con mayor rezago, el DIF Coahuila realizó la Entrega de Proyectos del Programa Salud y Bienestar Comunitario 2026, además de la distribución de despensas, zapatos y cobijas en la comunidad de Las Coloradas, en el municipio de Ramos Arizpe.
Durante el acto, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, señaló que estas acciones forman parte de la visión humanista impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la cual prioriza el trabajo cercano con las comunidades, atendiendo sus necesidades y fortaleciendo sus capacidades para lograr un desarrollo sostenible.
“Siguiendo el compromiso de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, trabajamos para que cada comunidad tenga las herramientas necesarias para salir adelante por sí misma.
Destacó que los proyectos entregados representan oportunidades concretas de crecimiento, organización y bienestar, ya que promueven la participación activa de las personas y las convierten en protagonistas de su propio desarrollo a través de la autogestión comunitaria.
El Programa Salud y Bienestar Comunitario está dirigido a mejorar las condiciones sociales de vida en localidades con alta y muy alta marginación, mediante el impulso a proyectos productivos comunitarios, la participación organizada de los Grupos de Desarrollo y el fortalecimiento de comunidades más solidarias y autosuficientes.
Para su correcta operación, el programa se apoya en una coordinación permanente entre Grupos de Desarrollo, promotores comunitarios, autoridades locales y los tres órdenes de gobierno, así como instituciones gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos.
Como parte de esta estrategia integral, se firmó un convenio con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, orientado a fortalecer el desarrollo organizacional de las comunidades beneficiarias y a consolidar proyectos sostenibles a largo plazo, a través de una participación abierta, voluntaria y organizada.
El programa contempla acciones de capacitación y desarrollo de proyectos productivos comunitarios que beneficiarán a 15 comunidades de siete municipios del estado.
En el evento participaron autoridades estatales, municipales y representantes comunitarios, entre ellos la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras; la directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, Ivonne Espinosa Torres; el director del DIF Ramos Arizpe, Gustavo Martínez González; y el comisariado ejidal de Las Coloradas, José Alfredo Rochel Rodríguez.
Con estas acciones, el DIF Coahuila reiteró su compromiso de trabajar de la mano con las comunidades para impulsar proyectos que fortalezcan el tejido social y contribuyan a un Coahuila más justo, solidario y con mayores oportunidades para todas y todos.