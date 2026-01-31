DIF Coahuila impulsa bienestar comunitario en comunidades Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 31 enero 2026
    DIF Coahuila impulsa bienestar comunitario en comunidades Ramos Arizpe
    La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, entregó despensas, zapatos y cobijas a las familias. FOTO: CORTESÍA

Entregan proyectos del Programa Salud y Bienestar Comunitario en la comunidad de Las Coloradas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo social y mejorar la calidad de vida en comunidades con mayor rezago, el DIF Coahuila realizó la Entrega de Proyectos del Programa Salud y Bienestar Comunitario 2026, además de la distribución de despensas, zapatos y cobijas en la comunidad de Las Coloradas, en el municipio de Ramos Arizpe.

Durante el acto, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, señaló que estas acciones forman parte de la visión humanista impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la cual prioriza el trabajo cercano con las comunidades, atendiendo sus necesidades y fortaleciendo sus capacidades para lograr un desarrollo sostenible.

TE PUEDE INTERESAR: Luly López presenta resultados del DIF Saltillo con impacto en colonias y ejidos

“Siguiendo el compromiso de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, trabajamos para que cada comunidad tenga las herramientas necesarias para salir adelante por sí misma.

Destacó que los proyectos entregados representan oportunidades concretas de crecimiento, organización y bienestar, ya que promueven la participación activa de las personas y las convierten en protagonistas de su propio desarrollo a través de la autogestión comunitaria.

El Programa Salud y Bienestar Comunitario está dirigido a mejorar las condiciones sociales de vida en localidades con alta y muy alta marginación, mediante el impulso a proyectos productivos comunitarios, la participación organizada de los Grupos de Desarrollo y el fortalecimiento de comunidades más solidarias y autosuficientes.

$!El programa beneficiará a 15 comunidades de siete municipios del estado.
El programa beneficiará a 15 comunidades de siete municipios del estado. FOTO: CORTESÍA

Para su correcta operación, el programa se apoya en una coordinación permanente entre Grupos de Desarrollo, promotores comunitarios, autoridades locales y los tres órdenes de gobierno, así como instituciones gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

Como parte de esta estrategia integral, se firmó un convenio con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, orientado a fortalecer el desarrollo organizacional de las comunidades beneficiarias y a consolidar proyectos sostenibles a largo plazo, a través de una participación abierta, voluntaria y organizada.

El programa contempla acciones de capacitación y desarrollo de proyectos productivos comunitarios que beneficiarán a 15 comunidades de siete municipios del estado.

TE PUEDE INTERESAR: DIF Saltillo cambia vidas en su primer año; Luly López destaca un modelo social más humano

En el evento participaron autoridades estatales, municipales y representantes comunitarios, entre ellos la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras; la directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, Ivonne Espinosa Torres; el director del DIF Ramos Arizpe, Gustavo Martínez González; y el comisariado ejidal de Las Coloradas, José Alfredo Rochel Rodríguez.

Con estas acciones, el DIF Coahuila reiteró su compromiso de trabajar de la mano con las comunidades para impulsar proyectos que fortalezcan el tejido social y contribuyan a un Coahuila más justo, solidario y con mayores oportunidades para todas y todos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Bienestar
Campo

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En Saltillo cinco albergues tienen abiertas las puertas para recibir a personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

Habilitan refugios para albergar a 395 personas en la zona metropolitana de Saltillo
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
En razón de género... periodístico

En razón de género... periodístico
Citlalli Hernández anunció que la Secretaría de las Mujeres dialogará con autoridades de Coahuila y con congresos locales para evitar que la figura de violencia vicaria sea utilizada de manera incorrecta.

Coahuila: echarán abajo vinculación de Estela por violencia vicaria, afirma Citlalli Hernández

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
true

Fiscalía de Nuevo León: aún debe ‘procurar justicia’
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que Ryan Wedding fuera capturado en México por fuerzas estadounidenses, al asegurar que se entregó “voluntariamente”.

¿Operativo o entrega? Una importante detención vuelve abrir el debate entorno el actuar de EU en México
true

A un paso de extinguirse el PAN en Coahuila