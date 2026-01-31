DIF Coahuila impulsa bienestar comunitario en comunidades Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo social y mejorar la calidad de vida en comunidades con mayor rezago, el DIF Coahuila realizó la Entrega de Proyectos del Programa Salud y Bienestar Comunitario 2026, además de la distribución de despensas, zapatos y cobijas en la comunidad de Las Coloradas, en el municipio de Ramos Arizpe.

Durante el acto, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, señaló que estas acciones forman parte de la visión humanista impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la cual prioriza el trabajo cercano con las comunidades, atendiendo sus necesidades y fortaleciendo sus capacidades para lograr un desarrollo sostenible.

“Siguiendo el compromiso de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, trabajamos para que cada comunidad tenga las herramientas necesarias para salir adelante por sí misma.

Destacó que los proyectos entregados representan oportunidades concretas de crecimiento, organización y bienestar, ya que promueven la participación activa de las personas y las convierten en protagonistas de su propio desarrollo a través de la autogestión comunitaria.

El Programa Salud y Bienestar Comunitario está dirigido a mejorar las condiciones sociales de vida en localidades con alta y muy alta marginación, mediante el impulso a proyectos productivos comunitarios, la participación organizada de los Grupos de Desarrollo y el fortalecimiento de comunidades más solidarias y autosuficientes.