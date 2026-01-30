Saltillo: Venden loros en peligro de extinción hasta en 3 mil 500 pesos en mercados rodantes
Conejos y hámsters también se comercializan a pesar de que la venta en la vía pública está prohibida por ley
A pesar de que está prohibida su venta, cotorros son comercializados en los mercados rodantes de Saltillo hasta en 3 mil 500 pesos.
Un recorrido realizado por VANGUARDIA el pasado jueves 15 de enero por el mercado de la colonia Bellavista, registró la venta de aves hasta en cuatro puestos diferentes.
De acuerdo con las personas encargadas de los establecimientos, los cotorros llegan a tener esos precios, mientras que también venden especies como ninfas y canarios.
En el recorrido se constató que los vendedores transportan hasta 14 aves en una sola jaula. Además, se venden otro tipo de especies como conejos, hamsters y hasta peces pequeños.
Francisco, quien se dedica principalmente a la venta de perfumes, también distribuye conejos y hámsters. Aseguró que al tratarse de estas especies, la autoridad le permite siempre y cuando “traigamos animales que estén en regla o que vengan de una legal procedencia”.
Detalló que un conejo se vende entre 120 y 180 pesos mientras que el hámster se distribuye en 60 u 80 pesos, dependiendo de la especie.
“Los animales por lo regular, todos los que llegamos a trabajar provienen de granjas que se dedican a criar animales precisamente para la venta como mascota. Ahí ya se encargan pues a ponerle las inyecciones correspondientes, ya sea cuando nacen o cuando cumplen el tiempo para poder sacarlos a venta”, agregó el comerciante.
Este medio intentó entrevistar a las personas vendedoras de aves, quienes se negaron, además de incluso moverse de lugar en el mercado para evitar ser fotografiados o entrevistados.
LEYES LO PROHÍBEN Y REGULAN
De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre, se prohíbe explícitamente la venta de cotorros o loros. “Ningún ejemplar de ave correspondiente a la familia Psittacidae o psitácido, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales”.
La Secretaría (de Medio Ambiente y Recursos Naturiales) solo podrá otorgar autorizaciones de aprovechamiento extractivo con fines de conservación o investigación científica, dice también el artículo 60 bis 2.
Además, la NOM-059-SEMARNAT-2010, clasifica que los cotorros y los loros, particularmente especies como la Cotorra Serrana Oriental, se encuentran en peligro de extinción.
El Reglamento de la Ley de Protección y trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, menciona que está prohibida la venta ambulante y reiterada “de animales en general, fuera de los establecimientos, ferias, mercados, tiendas de animales y cualquier otro de naturaleza análoga, legalmente autorizados, que cumplan con todos los requisitos previstos en la ley, en este reglamento, normativa en materia de sanidad animal y demás disposiciones aplicables”.