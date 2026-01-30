Saltillo: Venden loros en peligro de extinción hasta en 3 mil 500 pesos en mercados rodantes

A pesar de que está prohibida su venta, cotorros son comercializados en los mercados rodantes de Saltillo hasta en 3 mil 500 pesos. Un recorrido realizado por VANGUARDIA el pasado jueves 15 de enero por el mercado de la colonia Bellavista, registró la venta de aves hasta en cuatro puestos diferentes. TE PUEDE INTERESAR: DIF Saltillo creará primer centro municipal de autismo este año De acuerdo con las personas encargadas de los establecimientos, los cotorros llegan a tener esos precios, mientras que también venden especies como ninfas y canarios.

En el recorrido se constató que los vendedores transportan hasta 14 aves en una sola jaula. Además, se venden otro tipo de especies como conejos, hamsters y hasta peces pequeños. Francisco, quien se dedica principalmente a la venta de perfumes, también distribuye conejos y hámsters. Aseguró que al tratarse de estas especies, la autoridad le permite siempre y cuando “traigamos animales que estén en regla o que vengan de una legal procedencia”.

Detalló que un conejo se vende entre 120 y 180 pesos mientras que el hámster se distribuye en 60 u 80 pesos, dependiendo de la especie. “Los animales por lo regular, todos los que llegamos a trabajar provienen de granjas que se dedican a criar animales precisamente para la venta como mascota. Ahí ya se encargan pues a ponerle las inyecciones correspondientes, ya sea cuando nacen o cuando cumplen el tiempo para poder sacarlos a venta”, agregó el comerciante. Este medio intentó entrevistar a las personas vendedoras de aves, quienes se negaron, además de incluso moverse de lugar en el mercado para evitar ser fotografiados o entrevistados.