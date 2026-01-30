Saltillo resentirá bajas temperaturas este fin de semana por frente frío 32

Saltillo
/ 30 enero 2026
    Saltillo resentirá bajas temperaturas este fin de semana por frente frío 32
    Protección Civil y Bomberos de Saltillo mantiene habilitados cinco refugios temporales para brindar atención a personas en situación vulnerable ante el descenso de temperatura previsto por el Servicio Meteorológico Nacional. FOTO: CORTESÍA

Protección Civil mantiene vigilancia permanente y exhorta a la población a evitar riesgos por el uso inadecuado de calefactores

El ingreso del frente frío número 32 provocará un descenso significativo en la temperatura en Saltillo durante este fin de semana, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo que ha encendido las alertas de las autoridades municipales ante posibles riesgos para la población.

Para el sábado 31 de enero se prevé una temperatura mínima de un grado centígrado, mientras que el domingo 1 de febrero el termómetro podría descender hasta los 2 grados, condiciones que podrían intensificarse durante la madrugada y las primeras horas del día.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: amparo del 31 de enero podría reabrir caso de Elisa Loyo tras 17 años

Ante este escenario, el director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos, informó que por instrucciones del alcalde Javier Díaz González se mantiene un monitoreo permanente de la ciudad, con el objetivo de atender de manera inmediata cualquier incidencia relacionada con las bajas temperaturas.

El funcionario municipal hizo un llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones preventivas y a reportar cualquier emergencia al número 9-1-1, especialmente en casos de personas en situación vulnerable o con síntomas de hipotermia.

Martínez Ávalos reiteró la importancia de no utilizar braseros, hornos ni estufas como medios de calefacción al interior de los hogares, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. En caso de emplear calentadores, pidió verificar su correcto funcionamiento y mantener una ventilación adecuada en los espacios cerrados.

Asimismo, recomendó a la población abrigarse adecuadamente, consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, ingerir líquidos calientes y proteger boca y nariz al salir de lugares cerrados. También sugirió reforzar medidas de higiene como el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial, ante el incremento de enfermedades respiratorias.

REFUGIOS PERMANECEN HABILITADOS

Como parte del operativo invernal, el director de Protección Civil informó que el municipio mantiene habilitados cinco refugios temporales para brindar resguardo a personas en situación de calle o vulnerabilidad. Estos espacios se localizan en distintos puntos de la ciudad y cuentan con atención básica para enfrentar las bajas temperaturas.

Los refugios disponibles son el Grupo Ermita AA, ubicado en Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en Melchor Múzquiz 472, ambos en la Zona Centro; además del albergue Morir Para Empezar a Vivir, en Primo de Verdad 120, colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en Caliche 121, colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua.

Las autoridades reiteraron el llamado a la solidaridad ciudadana para reportar a personas que requieran apoyo durante las noches más frías, a fin de prevenir incidentes y salvaguardar la integridad de la población.

Elena Vega

