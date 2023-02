La modelo de Only Fans llegó al lugar custodiada por elementos de la Marina y agentes policíacos municipales , situación que dividió opiniones en redes sociales.

La influencer llegó al evento vestida de ángel llevándose los aplausos del público; sin embargo, no todo salió como esperaba, ya que a mitad del recorrido un grupo de personas la recibieron a ‘huevazos’.

Ese no fue el único momento de controversia que protagonizó la famosa, ya que minutos después recibió el rechazo de un sector del público.

Y es que no sólo le lanzaron un huevo sino varios, por fortuna estos pasaron al frente de ella y sólo uno terminó por alcanzarla.

En las imágenes no se alcanza a apreciar a la persona responsable del ataque.

A pesar de la agresión que sufrió, la modelo no pareció molestarse y continuó bailando como si nada hubiera ocurrido.

Y es que independientemente de sus detractores, Karely contaba con el apoyo de la mayoría del público, tal como se puede inferir de los gritos y aplausos que se escuchan en los videos que circulan en redes sociales.

Incluso, la modelo aceptó firmar los sombreros y objetos que sus fans le hacían llegar a través de su equipo de seguridad. Más tarde, subió una historia en Instagram en la que agradeció el cariño que recibió.

“Gracias a toda la gente que fue al Carnaval de Guaymas, la verdad me la pasé súper bien. La gente muy linda, su apoyo, me da mucha alegría saber que tengo mucha gente buena que me apoya”, señaló.

