Abandonó a su marido por ‘novio virtual’... éste le robó dos millones de pesos

El presunto militar pedía dinero a Bulmer para “pasajes de avión” y para “hospitalizaciones”. Bulmer accedió a enviar el dinero en bitcoin, hasta alcanzar un total de 86 mil libras, aproximadamente 2 millones 370 mil pesos.

“Él me pidió ayuda y así lo hice, pero me endeudé mucho. Me enamoré de esta persona y solo quería ayudarlo mucho. Sé que me dejé engañar pero estas son las cosas que hacemos por amor”, admitió Bulmer en entrevista con The Mirror.

Sin embargo, algunas situaciones extrañas y el hecho de que nunca tuvo una videollamada con su novio virtual, hicieron sospechar a Bulmer que algo no estaba bien. Cuando se contactó con el ejército norteamericano, este le dijo que no tenía a ningún elemento apostado en Siria que respondiera al nombre de Murphy Townsend.

El perfil con el que Sharon Bulmer se había relacionado era falso y las fotos que ella vio en realidad pertenecían a Artis Pabriks, un político de Letonia.

Bulmer no es la única que ha sido víctima de una estafa que involucra al que fuera ministro de defensa. Según las autoridades letonas, han detectado al menos cien perfiles falsos que usan las fotos del político.

Actualmente, Bulmer tiene una deuda de más de 37 mil libras, equivalentes a un millón de pesos.

Reportes indican que la gran mayoría de las víctimas de estafas románticas a nivel mundial son mujeres y niñas. Las estafas románticas han sido investigadas por el FBI desde el 2017.

