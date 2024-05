Acepta AMLO izar bandera durante marcha de ‘marea rosa’

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que el próximo domingo sea izada la bandera de la plancha del Zócalo capitalino ante la marcha de la “marea rosa”, aunque reiteró que se mantendrán las vallas de protección que se colocaron en la zona.

“El de la bandera, que se ice. Sí, yo creo que hoy o mañana, nada más que no la... Vamos a ver cómo le hacemos para cambiarla. Este... Eh... Con todo respeto, y va a estar la bandera. El domingo. El domingo y todo, sí, y no hay mala intención. No hay mala fe. La bandera es de todos los mexicanos”, expresó López Obrador.

Pese a ello, justificó que las vallas de protección seguirán instaladas para cuidar Palacio Nacional, la catedral y otros edificios históricos, pues aseguró que hay “muchos provocadores y cínicos” que podrían causar disturbios.

“Tenemos que cuidarla (la bandera) porque es nuestro símbolo. Y sí, también, las rejas. Así las vamos a mantener. Pero no por los que se vayan a manifestar... A favor de... Candidatos de partido. Sino porque hay muchos provocadores, son muy cínicos. Pero en esencia son los mismos. Entonces, para evitar provocaciones. Evadir el acoso. Prevenir”, sostuvo AMLO.

“Comprender que tenemos que cuidar el Palacio. Que tenemos que cuidar la catedral. Que tenemos que cuidar... Pues todos los edificios históricos. El patrimonio cultural de México. Porque en la desesperación... pueden meterse. Quemar el Palacio. Quemar la catedral”.

La candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, había enviado una carta al Presidente en la que le pidió que el domingo se mantenga izada la bandera del Zócalo.