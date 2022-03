$!Activistas de Greenpeace buscan detener obras del Tren Maya, se atan a máquinas

La falta de evaluación de impacto ambiental viola lo dispuesto en los Artículos 170 a 174 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) que establece la clausura temporal, parcial o total de un proyecto a instancias de la Profepa en caso de ausencia o de la no aprobación del estudio de impacto ambiental que debe ser presentado a Semarnat como requisito para llevar a cabo cualquier obra.

Los activistas, quienes están desde las 7:00 horas en el municipio de Solidaridad para denunciar la profunda devastación de la selva maya, a lo largo de 30 kilómetros, anunciaron que mantendrán su protesta toda la jornada de hoy.

Ante esto, denunciaron que la devastación se extiende en por lo menos 30 kilómetros de selva, con 60 metros de ancho; por lo que desplegaron una enorme manta con el mensaje “Protejamos la selva maya”.

Personas expertas y activistas de organizaciones como Siempre Unidas AC, Jaguar Wildlife Center, Centinelas del Agua, Red de Formadores Socioambientales y MOCE Yax Cuxtal AC han mostrado su preocupación debido a los impactos negativos que tendrá la construcción de este tramo, ya que, en el último de los cuatro cambios de su trazo, la ruta se adentra cada vez más en la selva.

Por su parte, Aleira Lara, directora de Campañas de Greenpeace México, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a suspender inmediatamente las operaciones en el tramo 5, que pretende abarcar 121 kilómetros de doble vía, con cinco estaciones y tres paraderos y que irá del aeropuerto de Cancún hasta el libramiento a Tulum; y a fortalecer el marco jurídico en lugar de debilitarlo aún más.

“Nos preocupa que no exista una Manifestación de Impacto Ambiental, lo cual, además de incurrir en un acto ilegal, está dando paso a daños irreversibles en el ecosistema. Esta ruta, tal como está planteada, fragmentará, deforestará, defaunará, contaminará y pondrá en riesgo aún más a la selva, a los ríos y a las comunidades.

“Los proyectos de infraestructura, desarrollo económico y turísticos no deben derivar de la destrucción de la naturaleza ni de la violación a los derechos humanos”, enfatizó Lara. Por su parte, Tania Ramírez, de Siempre Unidas, colectivo de mujeres del municipio de Solidaridad, enfatizó “este es un proyecto que se nos ha impuesto y que no pedimos, ya que la consulta pública no cumplió con el proceso de consulta indígena mandatado por leyes internacionales”.

Te podría interesar: “¿Dónde estaban los pseudoambientalistas?” cuestiona Semarnat las críticas al tramo 5 del Tren Maya