Acusa AMLO al INE y al Trribunal Electoral de no darle derecho de réplica

CDMX.- En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a las autoridades del Instituto Nacional Electoral y del Poder Judicial por intentar silenciarlo.

“Estoy viendo que el INE y el TRIFE no me han notificado, pero casi quieren que no hable de nada, voy a esperar la notificación y aquí la vamos a leer para ver qué podemos decir y qué no podemos decir”, afirmó el presidente.

Durante su conferencia de prensa el mandatario federal dijo que también en el Poder Judicial quieren que se quede callado para que la oposición pueda calumniar a sus anchas.

Sin mencionarlo por su nombre, el presidente habló en la conferencia del amparo que concedió un juez a Raymundo Riva Palacio para que el Presidente y Elizabeth García Vilchis se abstengan de revelar de forma pública información íntima o privada del periodista.

“Un periodista salinista... pidió un amparo para que yo no lo mencione aquí, entonces ya está de moda el que se amparen para que yo no los mencione y ellos puedan, fíjense que equitativo y que justo, que igualitario ¿no?”, cuestionó el mandatario.

“Ellos pueden calumniar a sus anchas y usted ‘quédese callado’,’no diga nada’, ‘aguante’, nada más es Andrés Manuel aguanta, el pueblo se levanta”, ironizó el presidente.