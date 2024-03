Destaca Samuel García ante texanos liderazgo de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- De gira por Austin, Texas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, planteó que toda el área Colombia, de 14 kilómetros entre Laredo, Texas y Nuevo León, se convertirá en una zona franca libre de impuestos.

El mandatario del estado participó en el festival de SXSW con la ponencia “The Nuevo León Effect: México´s Rise as the main U.S. Trade Partner” (El Efecto Nuevo León: El ascenso de México como principal socio comercial de Estados Unidos), este lunes.

“Puerto Colombia es vecino de Laredo, Texas, es una tierra virgen. Afortunadamente, es una tierra virgen, así que ahora estamos haciendo las bases para crear un Hub de Logística para Carga. Imaginen todas esas ciudades en México: Laredo, Matamoros o Ciudad Juárez. Hay mucha gente viviendo en las ciudades y por eso hay demasiado ruido, contrabando o asuntos de migración”, dijo.

Sin embargo, destacó que en Colombia no hay delitos “cero delitos” y se tiene un plan maestro para tener nuevos ferrocarriles que den el doble servicio a la frontera.

Desde el pasado 1 de marzo, el gobierno de Samuel García reveló que las Secretarías federales de Hacienda y Economía decretarán que toda el área de Colombia será una zona franca libre de impuestos, por lo que las empresas que lleguen estarán exentas de pagar el ISR, IVA, IEPS, entre otros.

El emecista destacó que por años la zona fronteriza de Puerto Colombia estuvo abandonada; sin embargo, su gobierno se ha encargado de darle impulso.

En la gira que el mandatario de Nuevo León realiza por Austin, Texas lo acompañan el secretario de Economía, Iván Rivas; el subsecretario de Economía, Emmanuel Loo; la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez, y el subsecretario de Turismo Sostenible de la Secretaría de Turismo, Stephan Kipper.

Cabe destacar que el evento en donde participa el gobernador SXSW (South by Southwest) reúne alrededor de 400 mil profesionales de diversas industrias para compartir ideas, descubrir nuevas tendencias y fomentar la creatividad, catalizar la innovación a través de líderes, conferencias y speakers, así como figuras influyentes de la importancia de Elon Musk o Michelle Obama, entre otros.

En su ponencia, el jefe del ejecutivo estatal también garantizó que cualquier compañía que llegue a Nuevo León contará con agua, electricidad y los servicios necesarios para su operación.

A pregunta expresa, García habló del desarrollo económico inclusivo y destacó la importante labor de las mujeres al frente de grandes compañías.

“Es sorprendente que muchas de estas grandes compañías en Nuevo León ha estado dirigidas por mujeres. Por ejemplo, en mi Consejo Económico tenemos a mujeres muy importantes... Una de las más importantes compañías en Nuevo León es dirigida por una mujer. Ella nos está ayudando a realizar un muy grande proyecto para dar a pequeños finanzas si son proyectos de mujeres”, abundó.

Destacó que para Nuevo León son muy importantes estos proyectos.

“Blanca Treviño, directora de Softtek (empresa de apps) ella nos está ayudando para financiar nuevas apps, nueva tecnología... Aquí está Maricarmen (Martínez), ella es la secretaria de Turismo, ahora Nuevo León tiene lo que llamamos un gabinete paritario”, sostuvo.

APUESTA, NUEVO LEÓN AL GREENSHORING

El evento se realizó en las instalaciones del Convention Center en donde el mandatario estatal también destacó el progreso que mantiene el estado en primer lugar nacional en generación de empleos y el éxito para atraer empresas trasnacionales gracias al fenómeno del nearshoring (relocalización de empresas).

En ese contexto, destacó que la entidad concentra el 76 por ciento del nearshoring de México, pero ahora Nuevo León le está apostando al greenshoring con la finalidad de transformar la manufactura tradicional en industria verde.