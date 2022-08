$!Acusan a senadora de Morena de golpear a la expareja de su hijo, ella lo niega

No fue todo, ya que además los acusó de usar influencia política para intentar quitarle a su hijo , nieto de la legisladora.

“Hoy entendí el significado de la vida, y comprendí que jamás terminas de conocer a las personas. El día de ayer fui víctima de violencia hacia mi persona, y no, ya no me da miedo alzar la voz, fui víctima de violencia por años, y sé que soy muy joven e inexperta en la vida, pero lucho todos los días por salir adelante”, dice en su denuncia, para después añadir:

“Luis Ramsés Flores Gonzalez, padre de mi hijo, y María Merced González González, actual senadora de la República, me golpearon a mí y (a) mi padre, un adulto de 84 años de edad, de una forma brutal y todo por buscar separar a mi hijo de su madre”, sentenció Daniela.