Acusan pagos de 360 mdp de NL a firma de despacho de Samuel García

La Administración estatal no sólo pagó 140 millones de pesos a una firma legal “vecina” del despacho del Gobernador Samuel García, sino que también Agua y Drenaje le pagos entregados por 187 millones, denunciaron ayer candidatas del PAN y el PRI.

Una factura de agosto del 2023 fue exhibida por las abandonadas, para demostrar que el organismo estatal le pagó a la firma honorarios por servicios fiscales especializados, contratados ante una auditoría federal originada cinco años antes.

Dijeron que también detectaron pagos de la Tesorería estatal por 35 millones de pesos adicionales.

Con todo esto, señalaron, la firma legal EMC Soluciones Fiscales suma 362 millones de pesos en los primeros dos años del sexenio de García.

”Estos contratos”, dijo Annia Gómez, candidata a Diputada federal por la coalición PAN-PRI-PRD, “fueron aprobados mediante circunstancias que sugieren una investigación exhaustiva, por posible conflicto de interés y favoritismo”.

El martes, el portal Latinus informó que Miguel Ángel Rojas, un ex empleado del despacho particular del Gobernador, y que ahora es funcionario estatal, contrató en varias ocasiones, y de manera directa, servicios de ECM Soluciones Fiscales, que está en el mismo edificio. que Firma Jurídica y Fiscal, despacho particular del Gobernador y su padre.

”Los vínculos son claros”, añadió Gómez, “y presentan un conflicto de interés que podría haber influido en la adjudicación de estos contratos. Son acciones que no sólo son inapropiadas, podrían ser ilegales”.

Dijo que una investigación exhaustiva podría encuadrar diversos delitos como ejercicio ilícito de servicio público, por la adjudicación de contratos indebidos; delitos contra el patrimonio del Estado, al ocasionar daños a la hacienda pública; ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones; peculados; y tráfico de influencias. Gómez fue acompañado por las también candidatas Lorena de la Garza, Ana González, Perla Villarreal, Cecilia Robledo y Marcela Cavazos.