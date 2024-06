‘Adán Augusto o yo’ Noroña pide encuesta para definir al líder de la 4T en el Senado

Recordando, Fernández Noroña mencionó que durante el proceso se llegaron a acuerdo, los cuales “se deben cumplir, y si no se cumplen, pues se toma nota y punto, y vámonos para adelante”.

“Hubo acuerdos, se deben cumplir y si no se cumplen se toma nota y punto, vamos para adelante, no voy a dejar de recorrer el país, no estoy de dejado, he planteado mi posición, que no se malentienda en que estoy de acuerdo en que me atropellen o me traten de manera incorrecta, no es así”, agregó Fernández Noroña.

Morena informó que el segundo y tercer lugar en las encuestas del proceso interno podrían ser los coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, o tendrán un espacio en el gabinete en caso de ganar a la Presidencia de la República; mientras que el resto tendría un lugar en San Lázaro por la vía de representación proporcional.