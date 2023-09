Todo listo para la encuesta presidencial de Morena: ¿A qué hora y dónde se darán los resultados?

Tras casi tres meses desde que inició el proceso interno de Morena para definir al candidato presidencial para las elecciones de 2024, el día de hoy, miércoles 6 de septiembre, se conocerán los resultados de las encuestas para definir al coordinador nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación.

Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco; Claudia Sheinbaum, ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Ricardo Monreal, senador de México, son los aspirantes al cargo de Morena.

Por su parte, los aliados que también participan en la elección son: Gerardo Fernández Noroña, Diputado del Congreso de la Unión, representa al Partido del Trabajo y Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas, lo hace como representante del Partido Verde Ecologista de México.