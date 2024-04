¡Adiós Vaquero!... ¿Cuándo será la última Mañanera de AMLO? Ésta es la fecha exacta

“Nos vamos a seguir encontrando, hay que darle su lugar a las ‘Mañaneras’, vamos a estar aquí todos los días de lunes a viernes; hasta el último día. (...) El 30 en la mañana, todos, la última ‘Mañanera’ y ya me voy a planchar la banda para entregarla”, declaró.

Señaló que el 1 de septiembre entregará el último informe de gobierno y el 15 del mismo mes será el último Grito de Independencia de su sexenio.

Asimismo, recordó que una vez que entregue la banda presidencial a su sucesor o sucesora, tratará de llevar su vida lo más privado que se pueda.

“Entrego la banda, se termina la ceremonia y me voy. Después ya no nos vamos a ver, ¿por qué? porque yo me jubilo. Yo no voy a participar en ningún acto o conferencia. Voy a procurar que no me tomen fotografías y ya nada de política, voy a dedicarme a hacer un trabajo de investigación”, agregó.

¿QUÉ DÍA SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA ‘MAÑANERA’?

La primera conferencia de prensa matutina encabezada por López Obrador se llevó a cabo el lunes 3 de diciembre de 2018, día en el que también realizó su primera reunión con el gabinete de seguridad.

Aquella vez, hizo un recuento de sus primeros actos públicos, habló sobre la posibilidad de abrir Los Pinos a la ciudadanía, reiteró la importancia de la relación de México con Estados Unidos-Canadá y retomó temas sobre seguridad y migración.

Por otra parte, destaca que en 2023 López Obrador fue nombrado como el streamer más visto de toda Latinoamérica. Esto tras haber acumulado 49.08 millones de vistas a través de su canal de YouTube ‘Andrés Manuel López Obrador’. Actualmente posee 4.3 millones de suscriptores.