Aeropuerto “Felipe Ángeles” es ejemplo de combate a la corrupción, asegura AMLO

Al defender la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a esta obra como un ejemplo de combate a la corrupción que imperaba en el pasado, cuando hasta los presidentes de la República eran peleles y títeres de los potentados.

“Sus empleados (eran) gobernantes, legisladores, jueces, magistrados, ministros, hasta presidentes de la República, peleles, títeres”, dijo.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el general secretario, Luis Cresencio Sandoval, y Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, ingeniero residente general y comandante del Agrupamiento de Ingenieros ‘Felipe Ángeles’, expusieron el origen y desarrollo de esta mega obra a la cual el responsable calificó como un proyecto viable social, técnica y financieramente.

El general Vallejo dijo que la indicación es construir un aeropuerto con certificación internacional.

“El aeropuerto funcionará correctamente”, aseguró.

En cuanto a comentarios de aerolíneas, presentó videos de ejecutivos de estas empresas manifestando su acuerdo con la obra, aunque reconoció que aún no se presenta el plan de negocios y tarifario.

No obstante, comentó, han manifestado su interés en utilizar el Felipe Ángeles.

Los trabajos iniciaron el 17 de octubre de 2019 y actualmente el avance de la obra es de 69 por ciento, informó. La fecha programada de conclusión es el 21 de marzo del año próximo.

Vallejo precisó que al momento se han erogado 40 mil 995 millones de pesos, y se cumplirá en tiempo y forma el presupuesto total asignado de 74 mil 535.1 millones de pesos.

Puntualizó que el pago de mano de obra - de personal distinto a los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional- representa el 26.9 por ciento del gasto total.

Esta dependencia funge como patrón de los trabajadores contratados por obra determinada, por lo que información acerca de irregularidades en esta materia es tendenciosa, dijo.

Explicó que no solo se trata de construir un nuevo aeropuerto sino toda una ciudad militar (en Santa Lucía) que incluye múltiples instalaciones.

Estos trabajos de construcción han significado también el rescate de más de 40 mil piezas con las que se hará el museo del Mamut.

Dijo que han tenido 246 visitas de diversos actores de la sociedad - nacionales e internacionales, incluida el ACI, organismo rector de aeropuertos- y se ha confirmado que no hay ningún aeropuerto en el mundo, ni en las naciones árabes, que hayan establecido una construcción de esa naturaleza en tan poco tiempo.

El Presidente López Obrador dijo a esta obra la distinguen tres elementos: la calidad, es de las mejores de este tipo que se están realizando en el mundo; segundo, el tiempo, y tercero (el combate a) la corrupción.

En ese punto recordó que pese a lo pagado por la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, el ahorro con el Felipe Angeles 125 mil millones es de pesos, con lo que se podría financiar el Tren Maya.

“Nada más para que se entienda lo importante que es combatir la corrupción. Se robaban mucho , casi todo, no le llegaba nada al pueblo, no les transferían nada al pueblo, todo era una minoría rapaz . El gobierno no representaba al pueblo. Ese es el gran cambio que se está llevando a cabo. Entonces, cuesta mucho trabajo que los que medraban acepten que ya son otros tiempos y que tenemos que limpiar de corrupción al gobierno y a los grupos de potentados que estaban acostumbrados a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Imagínense cuanta conciencia han tomado quienes no recibían nada y ahora están recibiendo beneficios, son los que más han asimilado que imperaba la corrupción porque ahora están recibiendo lo que antes se les negaba porque se destinaba a recibir beneficios. Sus empleados gobernantes, legisladores, jueces, magistrados, ministros, hasta presidentes de la República, péleles, títeres”, señaló el mandatario.

Reiteró que los medios de comunicación y los intelectuales orgánicos y alcahuetes, salvo honrosas excepciones, no entienden que ya son otros tiempos.

Por ello aseveró que las acusaciones de presuntas irregulares en la construcción del aeropuerto son hechas a la ligera.