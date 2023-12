Aguascalientes aprueba despenalización del aborto a las 12 semanas de gestación

El Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó la despenalización del aborto en la entidad durante las primeras 12 semanas de gestación, en atención a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Jaime González de León, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, declaró que los legisladores llegaron a un consenso con el fin de acatar la sentencia del Máximo Tribunal; según los artículos 101, 102, y 103, además del cuarto párrafo del artículo 196 del Código Penal de Aguascalientes.

A inicios del mes de septiembre, por decisión unánime, la SCJN despenalizó el aborto a nivel federal en todo México; el límite de tiempo que quedó determinado en la ley fue de 12 semanas de gestación para realizar el aborto.

Aunque, el secretario de Salud de Aguascalientes, Rubén Galaviz indicó que la mujer o persona gestante deberá pasar a un comité donde se tratará de “convencer” para que no lleve a cabo la decisión; posteriormente tendrá que ser autorizado el procedimiento.

Galaviz recordó que en el Estado no se cuenta con médicos no objetores de conciencia que quieran realizar el procedimiento y que no hay manera legalmente de obligar a un doctor de practicar un aborto, independientemente de que estén en la ley.

Sin embargo, el Congreso del Estado no ha dado a conocer de manera oficial sobre el hecho, así como tampoco los términos bajo los que se hizo la legislación.

De acuerdo con la organización feminista GIRE, “con esta decisión, se reafirma que en Aguascalientes no se podrá criminalizar por aborto a las mujeres y personas con capacidad de gestar que decidan interrumpir un embarazo durante las primeras 12 sdg (semanas de gestación), ni a quienes las asistan, por ejemplo personal de salud”.

Aguascalientes se suma a Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Colima, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Quintana Roo y Sinaloa como los estados donde las mujeres pueden abortar hasta las 12 semanas de gestación de manera legal.

(Con información de El Universal)