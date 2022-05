Ahogado en Río Bravo, muere locutor de Nicaragua; nadie lo ayudó (video)

Calixto Nelson Rojas Bordas de 53 años, un conocido locutor nigaragüense perdió la vida bajo el Puente Internacional Uno, en Eagle Pass, luego de ahogarse y no poder resurgir del agua.

La trágica escena quedó grabada y se volvió viral en redes, pues se difundó que el Rojas huyó de su país tras recibir amenazas de muerte, además, buscaba cruzar a Estados Unidos, por la frontera de Piedras Negras-Eagle Pass.

Junto con un amigo, el locutor cruzó el río, sin embargo, en una parte profunda, el locutor no pudo salir del agua, mientras, su compañero se aferraba a un pilar, sosteniéndose a contra corriente.

Aunque había personas alrededor, nadie se acercó a ofrecerles ayuda, pese a los desesperados gritos de su amigo, mientras, en el lado norteamericano, una persona filmó el desafortunado evento.

“Un día me dirigía a mi casa luego de venir de uno de los tranques (levantados en 2018) y me amenazaron de muerte, que si seguía así me iban a desaparecer a mí y a mi familia. Tuve que tomar la dura decisión de dejar a mi familia para resguardar sus vidas. Decidí salir de mi casa y, por ende, del país”, señaló Rojas en una carta donde narraba los motivos que lo hicieron huir de Nicaragua.

Para llegar a la frontera de Piedras Negras, Calixto cruzó una larga travesía desde Guatemala, El Salvador y Belice, donde pasó días con hambre y sed, viviendo en la calle y consiguiendo trabajos momentáneos; fue una mujer quien los llevó a la frontera, al norte de México, pagándole 300 dólares americanos.

Su familia, luego del accidente y de ser recuperado el cuerpo, busca recaudar 3 mil 200 dólares, con la intención de regresarlo a Nicaragua.