Alarma en Europa por hepatitis infantil de origen desconocido, conoce los síntomas

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está investigando tres casos aislados de niños infectados por hepatitis aguda severa de origen desconocido. Se trata de tres menores con edades comprendidas entre los dos y siete años procedentes de Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha.

Estos casos se suman a otros detectados en Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.Todos los casos detectados en España han requerido ingreso hospitalario en un centro madrileño y uno de los menores ha precisado trasplante hepático. En cualquier caso, los tres han evolucionado favorablemente, ha indicado la Consejería de Sanidad.

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad, Antonio Zapatero, ha explicado que el pasado lunes el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad envió a las comunidades autónomas una alerta sanitaria internacional decretada por la Organización Mundial de la Salud a raíz de los casos detectados en población infantil del Reino Unido.

En concreto, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado de un aumento de casos de hepatitis aguda en niños durante las últimas semanas en Reino Unido, cuyo origen es desconocido.

Así, en Inglaterra se están investigando aproximadamente 60 casos, la mayoría de ellos en niños de entre 2 y 5 años. Algunos han evolucionado hacia una insuficiencia hepática aguda y han requerido el traslado a unidades hepáticas infantiles especializadas. Además, un pequeño número de niños ha sido sometido a un trasplante de hígado.

En Escocia, 10 casos requirieron ingreso hospitalario en niños de entre 1 y 5 años de edad y están siendo investigados. La mayoría de los casos en Escocia se presentaron a partir de marzo de 2022.

En Gales e Irlanda del Norte se reportan otros 12 casos con sintomatología parecida.

El viceconsejero madrileño ha explicado que se trata de casos de hepatitis aguda generalmente en niños por debajo de los 10 años -en la mayoría son niños de dos a cinco años- en los cuales no se puede señalar el agente etiológico o causal ya que no es por los virus habituales.

En este sentido, el organismo europeo detalla que el cuadro clínico en los casos identificados es el de una hepatitis aguda grave con transaminasas marcadamente elevadas, que a menudo se presenta con ictericia, a veces precedida por síntomas gastrointestinales que incluyen vómitos como característica prominente, en niños de hasta 16 años de edad.

El EDC desconoce la causa de la hepatitis en estos casos, ya que los virus comunes que pueden causar hepatitis (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de los casos. Igualmente, se han descartado las causas habituales, como antecedentes de viajes, o farmacológicas.

Las primeras investigaciones en el ámbito internacional indican que esta enfermedad no está relacionada con la vacunación del Covid-19. De hecho, dada la edad de la mayoría de los afectados, la causa de esta enfermedad no podría ser hepatitis, ya que los menores de seis años no fueron inmunizados en Europa.

¿Secuela del Covid-19?

Una de las hipótesis que se investiga es si la hepatitis podría estar ligada a infecciones de Covid-19, como posible secuela, dado que al menos algunos de los niños hospitalizados habían dado positivo al virus.

Otra hipótesis es que se trate de hepatitis derivada de adenovirus. Se ha registrado unos cuantos casos ya en la historia de hepatitis resultado de infecciones de adenovirus que se complican.

En virtud del Reglamento Sanitario Internacional, la Dirección General de Salud Pública española ha trasladado un aviso al sistema sanitario madrileño, en especial a las unidades de cuidados intensivos pediátricas, con objeto de identificar posibles casos, también con carácter retrospectivo desde el pasado mes de enero.

Los síntomas del nuevo hepatitis en niños

Los síntomas son dolor abdominal, vómitos o ictericia (coloración amarilla en la piel). La mayor parte de los afectados, según la alerta internacional, evoluciona de forma favorable, pero en un porcentaje menor de los casos han precisado trasplante hepático.

A raíz de esto, el Ministerio de Sanidad español ha realizado una comunicación a las comunidades autónomas y a las sociedades científicas de Pediatría y gerencias de hospitales para realizar una “observación y búsqueda activa” de posibles casos en niños de hepatitis aguda de origen desconocido, según han informado fuentes sanitarias a Europa Press.

En este sentido, aconseja como principal medida preventiva el lavado frecuente de las manos, cubrirse al toser con la parte interior del codo y emplear pañuelos desechables. Además, recomienda consultar con el pediatra si el menor comienza con síntomas que se agravan en pocos días y recuerda que solo deben recibir los medicamentos prescritos por su médico o pediatra.

Desde la Comunidad de Madrid se ha pasado la alerta a los centros sanitarios y se ha recomendado la revisión de aquellos casos de hepatitis aguda que hayan podido verse en los servicios de Pediatría desde el mes de enero hasta la fecha para poder tener una muestra más representativa.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado el domingo, advierte que es previsible que surjan nuevos casos. “Como la tendencia en Reino Unido es al alza durante el último mes, es esperable que sean diagnosticados más niños antes de que la causa de la enfermedad sea confirmada (ya sea esta biológica, química o por otros agentes) y puedan adoptarse las medidas adecuadas de control y prevención”.

