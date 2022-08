VERACRUZ, VER.- Frente al Palacio de Gobierno de Veracruz, el presidente municipal de Rafael Lucio, Damián Hernández, fue acusado de ser el presunto autor intelectual del homicidio de su primo, José Alan Libreros Alba, quien fue asesinado la noche del martes 9 de agosto.

Familiares y amigos del exalcalde sostienen que había una rivalidad que llevó al munícipe a tener confrontaciones serias con su primo e incluso amenazas de muerte.

Leonel Libreros Mendoza, padre de José Alan Libreros, aseguró que el actual edil es el presunto autor intelectual de la muerte de su hijo y por eso pidió su destitución.

Aseguró que tras los hechos en los que su hijo perdió la vida, el alcalde prohibió a los trabajadores del ayuntamiento asistir al sepelio y amenazó con despedirlos.

“¿Si es mi familiar, por qué no me dio las condolencias al otro día, por qué no fue a verme? Porque es un cobarde sin criterio propio”, cuestionó indignado.

Recordó que desde que José Alan Libreros ganó la contienda electoral en 2017, por el Partido Acción Nacional, Damián Hernández le llamaba vía telefónica y lo amenazaba.