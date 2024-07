Alejandro Moreno pasará por encima de autoridades electorales, critica Dulce María Sauri

En su afán por continuar a toda costa al frente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, no duda en pasar por encima de la autoridad electoral, como lo hizo en la convocatoria para renovar la dirigencia partidista, que emitió el Consejo Político Nacional, “casi en lo oscurito”, el viernes pasado, “con la finalidad de que no pudiéramos impugnarla, pero aún así lo haremos”, comentó la ex presidenta priísta, Dulce María Sauri Riancho.

Hizo notar que en el artículo 34 de esa convocatoria se incluyó la reciente modificación a los estatutos priístas que permite la reelección del presidente y la secretaria general hasta por tres períodos, lo que significa que “ignoran olímpicamente al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que deben avalar toda modificación a los documentos básicos de los partidos y sobre todo en este caso en que hay impugnaciones”.

“Creí que no podría ver más barbaridades, pero Moreno Cárdenas reta al INE y sigue adelante con sus ilegalidades, en una audacia explicable sólo por la ambición de seguir como presidente del partido”.

Lo grave, insistió, es que están dando por válidas reformas que todavía no han pasado por el INE y menos por el Tribunal Electoral, para ir a la reelección de inmediato. “Se presentará este lunes la impugnacion”.

Expuso que cualquier reforma estatutaria o a otros documentos básicos de los partidos políticos tienen que ser revisadas por el INE de que se apeguen a la Constitución y la legislación electoral.

Se presentaron ya, recordó dos recursos ante el INE, una ella y otros consejeros nacionales, como Pedro Joaquín Coldwelll y la de Fernando Lerdo de Tejada, en su carácter de militante y se van a agregar otras en contra de la Asamblea en que se modificaron los estatutos el pasado domingo y “aunque nos trataron de dar madruguete”, también irán contra la convocatoria.