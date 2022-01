Alerta Profeco por pruebas COVID de China por no ser confiables y son vendidas en internet

Sheffield detalló que ya se solicitó a las plataformas electrónicas que no oferten este tipo de productos.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que trabaja, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para retirar del mercado pruebas COVID de origen chino, en las que se requiere una gota de sangre del paciente, pues se considera que no son “confiables”.

“Hemos venido trabajando de la mano, haciendo equipo, y con la experiencia que tiene Profeco en el monitoreo de comercio electrónico. Hemos ya logrado la cooperación de varias plataformas de comercio, bajando aquellas pruebas que no sean autorizadas por Cofepris, que incluso acaba de publicar la semana pasada la determinación de que no son confiables las pruebas que se basan en la gotita de sangre, que se pinchaba uno el dedo y se ponía la gotita de sangre, que no son confiables.

“La mayoría de ellas son chinas. Entonces estamos apoyándoles a ubicar posibles distribuidores en México de este producto para impedírselos y la forma más fácil de lograrlo es con la coadyuvancia de las plataformas de comercio electrónico que nos ayuden simplemente a bajarlo de la plataforma”, indicó.

Este lunes, El Universal informa que pese a la advertencia de las autoridades para no adquirir pruebas rápidas, ya que representan un riesgo para la salud, pueden ser falsas y con resultados no confiables, en algunos locales del Centro Histórico de la Ciudad de México se venden.

En la calle 5 de Febrero, en el primer cuadro de la capital, donde algunos locales ofrecen artículos de protección contra el virus, también se venden pruebas rápidas de hisopo y de antígeno.