Alianzas oscuras, mano presidencial y candidatas sin conectar: así se perfila el 2024

En días pasados, el antropólogo Héctor Tejera acudió a un evento en la colonia Huipulco, presidido por Claudia Shenbaum. Analista de procesos políticos y campañas electorales a lo largo de tres décadas, quiso escuchar sin intermediarios el mensaje de la precandidata oficialista en uno de los núcleos poblacionales de la alcaldía de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, que ella gobernó hasta 2018. “El discurso fue el mismo que yo creo que ha tenido en otros lugares-dice. Esto de mejorar los ingresos de la gente, de que las cosas van bien y que irán mejor... no me pareció que genere conflicto entre la gente que ha sido beneficiada por la ayuda del gobierno, pero tampoco en términos mucho más amplios y generales, porque el país está económicamente tranquilo. En síntesis, el discurso fue eficaz, pero no entusiasmó”.

Una norma lingüística dentro de la antropología cultural es que el discurso necesita apoyarse en un contexto. La eficacia o el fracaso depende de ello, explica Tejera. No se trata de emplear metáforas buenas o malas, sino tocar aquellos elementos de la realidad que doten a las palabras de significado para quienes las escuchan. Algo aparentemente simple, suele sin embargo olvidarse en campañas políticas. Es una de las causas por las que los discursos son elementales, monótonos y, en algunos casos, nacen sin vida.

“Reparemos en el discurso de la candidata del bloque opositor-propone el antropólogo, autor de una decena de libros sobre política, ciudadanía y democracia. Diría que en principio el discurso de Xóchitl Gálvez prometía porque parecía innovador. El problema es que terminó por expresarse dentro de un contexto que, paradógicamente, lo mató. Me explico: la gente que está a su alrededor, a la que presentó como equipo de campaña, pues ya sabemos quiénes son: es más de lo mismo. Así que no logró entusiasmar”.

El discurso de una y otra precandidata coincide en todo caso en el vacío contextual que hacen sobre un tema apremiante, el de la violencia criminal, el más sensible del país. Tejera lo coloca dentro de un rubro concreto, aquello que “no se dice”. El énfasis discursivo cae en dos líneas igualmente superficiales, la que atribuye la desgracia a un pasado neoliberal y corrupto, y el que critica el fracaso de la política actual, por inservible. El punto es que ninguno de los dos conecta con el grueso de la población, porque no alude siquiera a lo que cotidianamente se vive. Si bien la contienda no se adentra aún al escenario de las propuestas detalladas, lo visto hasta ahora hace predecir un proceso en el que la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá mayor impacto en la decisión del voto que las estrategias desplegadas por quienes buscan remplazarlo. El país se adentra en una sucesión que también habrá de escandalizar a más de uno por el tipo de alianzas políticas que ocurren, en donde la ideología abre paso al pragmatismo puro y rasante. “No es una disputa nada más de partidos y de políticos. Por encima de ellos está el gran poder económico”, dice Telésforo Nava, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de México (UAM/Iztapalapa). “De otra manera no entenderíamos que, aparentemente de la nada, el agua y el aceite se juntaron. El PAN y el PRI lo hacen justo por esos intereses, que aportarán lo que tienen en este proceso”.