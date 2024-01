Alista AMLO reforma para prohibir consumo de drogas químicas

López Obrador reiteró que es importante que no se fomente el consumo de drogas, en especial las sustancias químicas como el fentanilo, que se ha convertido en Estados Unidos en uno de los principales problemas de adicción y muertes.

El jefe del Ejecutivo reiteró su apoyo al gobierno de Estados Unidos para enfrentar la pandemia de fentanilo y refirió que en su última reunión con congresistas de EU, uno de los participantes le reveló que el novio de su hija había muerto por el consumo de esta droga.

“Nosotros tenemos que seguir combatiendo el tráfico de químicos, precursores de fentanilo, lo hacemos tanto Defensa como la Marina diario están destruyendo laboratorios e inhibir y evitar el consumo en nuestro país”, expresó.

Al ser cuestionado sobre si la propuesta buscaría criminalizar a los consumidores el jefe del Ejecutivo afirmó que es “peor” el riesgo de que se fomente el consumo de drogas que destruyen la salud, aunque destacó que en México el consumo es mucho menor a los niveles que registra Estados Unidos.

“Esa opinión de que se va a criminalizar el consumo está muy extendida, vamos a ver si eso conviene o no conviene. Cuando el Estado no cumple con su responsabilidad social, podría ser que se haga el cuestionamiento que no hay que criminalizar el combate a las drogas, pero sí se están atendiendo las causas, si se están dando oportunidades de estudio y de trabajo, ¿por qué permitir que los jóvenes sean objeto de la drogadicción?”, añadió.

VA CONTRA VAPEADORES

Al mismo tiempo que anunció su plan contra las drogas químicas el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que presentará “algo” contra la venta y distribución de vapeadores.

El jefe del Ejecutivo rechazó en su conferencia matutina el criterio de la Suprema Corte de que se afecta la libertad de mercado si se prohíbe la venta de los vapeadores.

“Es lo más antisocial que puede haber, sostener esa postura. Es muy probable que cuando hablemos del consumo de las drogas, van también a utilizar eso como excusa, el que se afecta la libertad de comercio”, mencionó.

“Tiene que tener límites, no puede permitirse que se comercialice libremente un producto que hace daño, que destruye la salud de las personas, el caso de los vapeadores”, añadió el presidente.

“Entonces sí vamos a presentar, así como lo del consumo de drogas químicas como el fentanilo, así también vamos a pedir la prohibición de los vapeadores, y también otras cosas que no quiero adelantar ahora, pero sí se va a plantear”, puntualizó.