Alistan denuncia contra ‘El Bronco’ en Nuevo León

MONTERREY, NL.- El secretario de Movilidad y Planeación Urbana del Gobierno de Nuevo León, Hernán Villareal Rodríguez, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, por irregularidades y probables delitos en la adquisición de vagones usados y remanufacturados en Alemania por la administración anterior.

El gobierno de Jaime Rodríguez. “El Bronco”, promovió la compra de vagones usados argumentando que el costo sería menor, la puesta en servicio más rápida y que se les podía dar el mismo uso que a vagones nuevos adquiridos en China.

Sin embargo, precisó Villareal Rodríguez, el costo de adquisición y reacondicionamiento fue de 1.12 millones de pesos y aunque ya se ha erogado el 90 por ciento de ese monto, de las 24 unidades que debe remaunufacturar y poner en servicio la empresa alemana Talbot en el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, sólo ha entregado 12 vagones que no se han puesto en operación, ya que no son confiables y no fueron acondicionados según lo requerido para las instalaciones del Metro.

Ante estos hechos, asentó Villarreal Rodríguez, “la Fiscalía (Anticorrupción) tendrá que determinar las responsabilidades y los delitos en que se estaría incurriendo”.

Al respecto, Abraham Vargas, Director General de Metrorrey, dijo que a la empresa operadora del Metro, lo que interesa es que los trenes o los equipos con los que cuentan sean seguros, fiables y mantenibles.