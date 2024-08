AMLO aconseja a INE que pague elección de jueces con fideicomisos

CDMX.- En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, que el Poder Judicial aporte recursos de sus fideicomisos para la elección de los jueces, magistrados y ministros.

La consejera presidenta del órgano electoral explicó que elegir a los integrantes del Poder Judicial mediante el voto popular costaría lo mismo que una elección presidencial, lo equivalente a unos 9 mil millones de pesos.

“Que aporte el Poder Judicial la mitad que tienen guardado en los fideicomisos y con eso alcanza. Que ellos ayuden, si es una reforma para que mejore el Poder Judicial, tienen 20 mil millones de pesos guardados y claro que alcanza hasta con menos de la mitad ahí está ese dinero para que no usen eso de pretexto, de excusa, cuánto va a costar, no, eso no es un gasto es una inversión”, mencionó el mandatario federal.