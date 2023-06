AMLO afirma que ni sus hijos ni Beatriz participarán en el proceso para elegir al candidato de Morena

Andrés Manuel López Obrador reiteró su deseo de no opinar sobre las actividades de los aspirantes a sucederlo y se limitó a decir que México vive un nuevo proceso democrático donde el presidente no designa a su sucesor sino que es el pueblo.

“Somos libres, es que está prohibido prohibir, es que cada quien puede expresarse pero si se actía con claridad ya se sabe que nosotros no tenemos favoritos ni hombres ni mujeres y también decir que estoy muy contento porque los que están participando son de primera”, comentó el presidente de la República.

“Entonces la transformación va a continuar y requiere de dirección requiere de quien le dé continuidad a quien voy a entregar la estafeta del movimiento de transformación. Pero no quiero opinar sobre el proceso además, ya lo he dicho muchas veces, estamos iniciando una etapa nueva sin tapados sin destapes sin dedazo sin acarreos, ¿cómo le llaman? ‘La cargada’, no, no tenemos favoritos”, reiteró.