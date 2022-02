AMLO anuncia más de 200 km de obras viales en La Montaña de Guerrero

Chilpancingo, Gro. Reunido con autoridades de la Montaña de Guerrero en la capital de esta entidad, y con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó hoy el anuncio de la puesta en marcha de obras para 66 caminos en la región que suman 221 kilómetros y que beneficiarán de manera directa a 23 municipios y a sus pobladores.

Los recursos provienen de ahorros negociados con empresas concesionarias a las que, previo al inicio de la actual administración federal, se les otorgaron diez contratos por 10 mil millones de pesos para mantenimiento de algunos tramos de carretera. Las obras arrancarán en marzo con una inversión en 2022 de mil 85 millones de pesos.

Tras recapitular la importancia histórica del estado, sus dirigentes y los movimientos sociales que se originaron en Guerrero, el jefe del Ejecutivo federal recalcó que persiste una deuda histórica con la población guerrerense, entidad donde, “la verdad, no tiene mucho espacio el conservadurismo. Me da mucho orgullo que Guerrero en ese aspecto sea como mi estado natal, como Tabasco, allá también no tienen espacio los conservadores”.

